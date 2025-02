The last days of Springfield

I quotidiani italiani ci ricascano, e pubblicano in formato copia e incolla una non-notizia. Il primo a cascarci sembra essere il Corriere dello Sport che il 20 febbraio 2025 titolava:

L’inquietante profezia dei Simpson per il 28 febbraio 2025: cosa succederà quel giorno

Nel testo dell’articolo ci dicono:

…c’è un episodio del 1998 dei Simpson intitolato The Last Day of Springfield in cui l’intera città subisce un blackout totale proprio il 28 febbraio 2025. Non ci sono veicoli in movimento, non c’è elettricità, non ci sono cellulari e nessuna centrale nucleare in cui Homer possa andare a lavorare.

Peccato che l’elenco degli episodi dei Simpson sia liberamente fruibile da tutti, e che nel 1998 non risulti nessun episodio con quel titolo. Qui potete verificare gli episodi della stagione 9 e qui della 10, entrambe andate in onda nel 1998. Ce ne è uno dal titolo The Last Temptation of Krust che però non presenta nessuna scena come quella descritta dai tanti che ne parlano.

Ma gli articoli ci raccontano anche di un episodio del 2023:

…In un altro episodio del 2023, invece, il signor Burns menziona che non ci sarà più energia dopo il 28 febbraio 2025. Secondo molti fan qualcosa di molto simile potrebbe accadere nei prossimi giorni, cambiando di fatto la quotidianità di tutti.

Di quest’episodio non ci viene detto altro: nessun titolo, nessun dettaglio. Ammetto di non guardare più i Simpson da almeno una decina d’anni, e di non aver voglia di vedere un’intera stagione per cercare questa citazione. Pertanto mi sono limitato a cercarne menzione in rete, oltre ad essermi letto le sinossi di ogni episodio del 2023, senza trovare menzione del fatto. A citarla per primi sono i cronisti di MARCA – tabloid spagnolo non nuovo a clickbait di questo genere – da cui sembra che tutti abbiano copiato, tradotto e incollato pedissequamente:

There is a 1998 episode of the show titled ‘The Last Day of Springfield’ and this is where the entire town suffers a total blackout. There are no running vehicles, there’s no electricity, there are no cell phones and no nuclear power plant for Homer to go and work at. Similarly, in a 2023 episode, Mr. Burns mentions that there will be no more energy after February 28, 2025. Fans think that with these two episodes combined, there could be some sort of major energy failure coming in the real world on February 28, 2025.

Quando si usa l’espressione “secondo molti fan” poi quei fan andrebbero trovati, e invece di queste fantomatiche predizioni parlano solo siti come Rete 105, il CdS, Affari Italiani, Supereva, mentre cercando il titolo del fantomatico episodio del 1998 troviamo una miriade di siti in altre lingue che ne parlano – tantissime, eccetto l’inglese. Ovvero siamo di fronte a una notizia falsa che non è stata generata in Paesi anglofoni ma in cui stanno cascando siti a caccia di notizie clickbait in giro per tutto il mondo.

Sfruttate questa notizia per prendere una buona abitudine nei confronti del web italiano: se qualche sito che seguite l’ha ripresa, potete inserirlo nella categoria di chi non fa alcuna verifica ma si limita a cercare in rete qualsiasi cosa che possa aiutarlo a fare più click. Cosa non si fa per tirare a campare.

Giusto per non farci mancare nulla, MARCA è di proprietà di Unidad Editorial, un’azienda di media spagnola, di cui il maggior azionista è RCS MediaGroup, che a sua volta è l’editore del Corriere dello Sport (oltre che di tante altre testate e media); così almeno risulta chiaro come mai l’articolo sia identico sulle due testate.

Non crediamo di dover aggiungere altro.

