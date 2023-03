La trollata contro Biden

Un poster in russo che prende in giro il più anziano presidente USA...

In tanti negli ultimi giorni avete segnalato una foto, usata da alcuni come immagine profilo sui social, che mostra uno strano cartello con scritte in russo.

Il cartello è quello che avete visto in apertura di articolo, e riporta la scritta in russo:

Пожилым людям важно внимание Позвони прямо сейчас! 8 (495) 728-50-00 Центр помощи пожилым людям с деменцией

La scritta in italiano dice:

Gli anziani hanno bisogno di attenzione Chiama subito! 8 (495) 728-50-00 Centro assistenza per anziani con demenza

Credo abbiate riconosciuto tutti il presidente americano Biden nella foto, l’altra curiosità è che il numero di telefono è quello dell’Ambasciata americana a Mosca, preceduto dal prefisso internazionale per la Russia.

Esiste solo quest’immagine in circolazione a testimonianza dell’affissione, il che ci fa supporre che sia una foto modificata con Photoshop, o un singolo cartellone fatto per prendere in giro Biden, in quanto più anziano presidente in carica, e gli americani in generale.

Fosse stato veramente distribuito un poster del genere in rete si troverebbero molti più scatti, che lo mostrano appeso un po’ ovunque.

La guerra che sta andando avanti da oltre un anno è probabilmente la prima combattuta massicciamente su più fronti, uno quello dal vivo coi morti ammazzati, un altro digitale con iniziative come questa. Credo che quanto stiamo vivendo finirà tutto sui libri di storia come primo esempio di vera guerra mediatica, ovviamente se ancora ci sarà qualcuno a (e a cui) raccontare i fatti in quel futuro che attende i nostri figli e nipoti.

maicolengel at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.