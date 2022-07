Una truffa per rubarvi le pagine Facebook

Non cliccate mai su link di cui non conoscete la provenienza!

Una nostra lettrice ci ha segnalato una truffa su Facebook, truffa che sta cominciando a circolare proprio ora. La segnalazione che ci ha inviato la blogger Nuvolotta è fatta bene, e probabilmente è già servita per limitare la truffa in corso. Vi riporto il post con cui Nuvolotta avvisa i suoi follower:



Qui il link che spiega cosa sia un badge verificato

https://www.facebook.com/help/1288173394636262

è la seconda volta che mi arriva un messaggio di questo tipo,

con Notife identity page o un nome simile

Per farvi sentire più tranquilli sul fatto che sia una fake o una truffa potete notare sull’immagine che ho catturato: Se avete una pagina e vi arriva un messaggio come questo o simile state attenti non si tratta di un avviso di Facebook o di Meta non cliccate sul link proposto, potrebbe essere un tentativo di appropriarsi della vostra pagina. Una pagina non ha bisogno delle verifiche di cui necessitano i profili personali a meno che non abbiate richiesto un badge di verifica, che serve per evitare che qualcuno si spacci per un personaggio pubblico, un brand o un organizzazione.Qui il link che spiega cosa sia un badge verificatoè la seconda volta che mi arriva un messaggio di questo tipo,con Notife identity page o un nome similePer farvi sentire più tranquilli sul fatto che sia una fake o una truffa potete notare sull’immagine che ho catturato: 𝙉𝙤𝙩𝙞𝙛𝙚 𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙞𝙩𝙮 𝙥𝙖𝙜𝙚

Centro dimagrante Chiaramente hanno rubato una pagina di un centro dimagrante,

e si sono scordati di cambiare il sottotitolo. questo dimostra che si tratta di porcherie

Perché dico che il suo post ha già avuto degli effetti? Perché la dicitura “centro dimagrante” è svanita, anzi, è possibile che la pagina originale sia stata rimossa e i cari truffatori siano stati costretti ad aprirne una nuova. La pagina in questione sta pubblicando a ritmo continuo lo stesso identico post che recita:

CARA PAGINA AMMINISTRATORE



Segui il link qui sotto : https ://tribelio. page/ app-pages- 2022

◉

Abbiamo creato gli Standard della community per contribuire a proteggere Facebook. Tieni presente che hai 24 ore per completare questi passaggi per evitare che il tuo account venga disabilitato in modo permanente.

Cordiali saluti,

Meta ©️ 2022

Taggando tonnellate di pagine sotto ad ogni post, per capirvi cosa stiamo dicendo vi mostro uno screenshot:

Di post come questo con decine di tag ne conto quasi un centinaio in pochi giorni. Se cliccate sul link da un dispositivo che ha già fatto accesso a Facebook il rischio che carpiscano le vostre info è alto, se invece cliccate da dispositivo anonimo la prima cosa che vi chiedono è appunto di loggarvi su Facebook, e di inserire i dati di accesso in questa schermata:

Schermata che ovviamente non è la maschera d’accesso per Facebook – come vedete dall’indirizzo web – ma solo il sistema molto 1.0 per carpirvi username e password. L’url della pagina è registrato in forma anonima a Cipro.

Stateci attenti, e segnalate ai vostri amici meno avvezzi alla tecnologia quest’ennesimo sistema per rubarvi le pagine, visto quanti tag hanno fatto è probabile che qualcuno ci caschi.

Non posso aggiungere altro se non invitarvi a segnalare in massa la pagina dei truffatori o i loro post.

