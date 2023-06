La truffa Lego e il mercato russo

Uno dei soliti tentativi di truffa tramite post Facebook, in questo caso con qualche scritta in cirillico e un riferimento alle aziende che abbandonano il mercato russo

Sono tantissime le bacheche Facebook dove vengono veicolati post come questo:

Fa sorridere perché, se inquadrate il QR code che si vede nell’immagine, quel QR code riporta un testo in cirillico, QR код, sempre “QR code”, ma in russo.

Se invece cliccate sul link del post finite su una delle solite pagine truffa:

Dove vi invitano a cliccare più volte per rispondere a delle domande. Poi c’è il giochino dei pacchi:

Giochino che vi farà SEMPRE vincere, perché ovviamente il fine ultimo – dopo i sette click che, se siete collegati con quel browser ad altri account, possono aver fatto cose varie come postare uno di questi annunci anche sul vostro profilo – è ovviamente quello di recuperare vostri dati, compreso il numero della vostra carta di credito:

Nell’ultimo step però appare un elemento che mancava in quelli precedenti, un disclaimer a fondo pagina, scritto in lettere grigie su fondo bianco, in caratteri minuscoli… Disclaimer che ci dice che se compiliamo il form sopra non riceveremo un set, bensì:

Provate a vincere il set Lego oggi e partecipate alla lotteria. Il fortunato vincitore sarà contattato via e-mail Con l’iscrizione si partecipa anche al nostro concorso per vincere un set Lego. Ogni 600 partecipanti verrà estratto un vincitore. Il prossimo vincitore sarà estratto il 25.6.2023 e sarà informato direttamente via e-mail. Se il premio è esaurito, il vincitore riceverà un prodotto simile di valore uguale o superiore. Ci assicuriamo che i nostri membri forniscano una cronologia dettagliata delle transazioni, in modo che sappiano per cosa stanno pagando. I dati della carta di credito sono necessari solo per facilitare gli acquisti futuri. Non ci sarà alcun addebito sull’estratto conto della carta di credito se non si passa a un abbonamento PREMIUM e non si effettua alcun acquisto. Iscrivendosi a questo servizio, si beneficia di un periodo di prova di 5 giorni del programma del nostro partner. Se continuate ad abbonarvi oltre il periodo di prova di 5 giorni, vi verrà addebitato un contributo dalla vostra carta di credito, che varia a seconda della vostra scelta. Quando il contributo viene detratto dalla carta di credito o da un altro metodo di pagamento, l’utente conserva l’accesso a questi servizi, che sono riservati esclusivamente ai membri che pagano per l’accesso sul sito web del nostro partner.

In pratica siamo tornati alle suonerie gratis che portano a iscriversi a un servizio in abbonamento…

Internet è un posto bellissimo, peccato che l’umanità sia fatta per una certa percentuale da truffatori che cercano di rovinare qualsiasi cosa. Spero sempre che questa gente sia costretta a usare i proventi delle loro truffe in spese mediche di varia entità.

