TRUFFA Netflix, riprova il pagamento

Un lettore ci ha segnalato che, dopo la truffa della fattura da pagare, ne sta circolando un’altra dal sistema molto simile.

Il nostro lettore ha ricevuto una mail che sembra provenire da Netflix. L’aspetto della comunicazione potete vederlo nell’immagine qui sopra; il testo, per chi avesse problemi a leggerlo dall’immagine, è il seguente:

Il tuo pagamento non è andato a buon fine Ciao, Attenzione, si è verificato un problema nell’elaborazione del tuo pagamento. Non c’è bisogno di preoccuparsi, queste cose capitano. È facile da risolvere — e tornerai a guardare in pochissimo tempo. [Riprova il pagamento] Siamo qui per aiutarti se ne hai bisogno. Visita il Centro assistenza per maggiori informazioni o contattaci. Il team di Netflix Avviso: Ignorare questo messaggio o fornire dettagli errati significa che non sei il legittimo proprietario di questo account, e potremmo sospendere l’account se viene rilevata un’attività sospetta. Domande? Chiama 800-130-364 | 100 Winchester Circle, Los Gatos, CA 95032, U.S.A Annulla abbonamento

Il tasto centrale rimanda ovviamente a un sito in tutto simile a quello di Netflix; se siete utenti distratti sarete portati a cliccare per non perdere accesso al vostro servizio di streaming, e vi ritroverete a regalare i dati del vostro sistema di pagamento a qualcuno che non è Netflix.

Purtroppo mail come questa giocano sulle scarse conoscenze digitali di chi le riceve, che non va a guardare il mittente della mail – nel caso specifico, pur riportando come nome Netflix, la mail arrivava da un fantomatico saw@teatroavista.it (che a sua volta non era la vera mail di partenza). Il nostro lettore se ne è accorto subito perché la mail è arrivata a un indirizzo che lui non usa per gli acquisti online, e quindi fin da subito ha capito che qualcosa non andava. Ma quanti come lui? E quanti invece si preoccuperanno di andare a inserire i dati corretti, facendosi fregare dal pigro truffatore?

Come difendersi da queste truffe

Controllate sempre il mittente : non fermatevi al nome visualizzato (“Netflix”), ma controllate l’indirizzo email reale. Se non finisce con un dominio ufficiale ( @netflix.com ), cestinatela senza pietà. E anche così siate sempre scettici (vedi punti successivi).

Diffidate dei link nei messaggi : non cliccate mai direttamente. Aprite il sito digitando voi stessi l’indirizzo sul browser o usando l’app ufficiale.

Non fatevi spaventare dai toni allarmistici : “il pagamento non è andato a buon fine”, “sospenderemo l’account”, “riprova subito” sono frasi fatte apposta per farvi agire di fretta.

Controllate se davvero c’è un problema : entrate nel vostro account ufficiale Netflix (o di qualunque altro servizio) e verificate lì eventuali avvisi o notifiche.

Segnalate e cancellate : potete inoltrare queste email a phishing@netflix.com, e poi cancellarle senza aprire link o allegati.

Regola d’oro: nessuna azienda seria vi chiederà mai dati sensibili (carte di credito, password) tramite email.

Sperando di esservi stati d’aiuto.

