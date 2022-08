La truffa alla nigeriana, ma via posta!

Uno crede di vivere nel 2022, il futuro, con il web, la posta elettronica, i social network, poi un giorno arriva il postino al lavoro e ti consegna questa busta:

L’indirizzo è quello del mio negozio, la busta è arrivata il 29 luglio 2022, e all’interno della busta ho trovato questa lettera:

Per chi facesse fatica a leggere l’immagine ho dato in pasto la lettera a un software di riconoscimento dei caratteri, e questo è il risultato:

Buona giornata, Mi chiamo Agyei Osei Mensah, Presidente dell’implementazione di progetti non esecutivi indipendenti con Anglo-Gold Ashanti Ghana e membro del Contract Tenders Board (CTB) della suddetta società. Il suo stimato indirizzo mi è stato presentato in modo affidabile presso la Camera di Commercio e Industria Italo-Sudafricana nella mia ricerca di un individuo o azienda affidabile in grado di gestire una transazione strettamente riservata mentre visitavo il centro congressi di Roma per una conferenza di lavoro, il che coinvolge solo una ragionevole somma di fondo per un importo stimato di US$ 64, 800,000.00 (Sessantaquattro Milioni, Ottocentomila Dollari Statunitensi). Questo denaro è già stato estratto da vari contratti aggiudicati da questa società, a seguito di una fatturazione eccessiva ideata dai funzionari interessati coinvolti, questo è stato redatto per rappresentare il pagamento finale per un contratto che è stato eseguito a questa società alcuni anni fa . Il denaro sta ora fluttuando nel conto sospeso in attesa di un reclamo da parte di qualsiasi partner straniero di cui ora vogliamo che ripristini lo stato. Ora è il periodo ottimale per consumare questo fondo, in seguito alla direttiva presidenziale a tutti i ministeri di saldare tutti i debiti in sospeso dovuti sia agli appaltatori locali che esteri. Nel mio ultimo incontro con i funzionari coinvolti, è stato concordato all’unanimità che il 30% dell’importo totale ti sarà dato, il 60% sarà per noi mentre il 10% sarà utilizzato per coprire le spese che verranno sostenute per l’elaborazione di questo trasferimento. Contattami al numero di telefono sottostante o rispondi a questo indirizzo email: a.mensah62@hotmail.com )

Si prega di trattare queste informazioni come riservate.

Cordialmente, Agyei O. Mensah Presidente non esecutivo (AngloGold Ashanti Ghana Ltd). Address: Gatti House, Patrice Lumumba Rd Roman Ridge P .0 . Box 2665 Accra Ghana Private Erna‘v. a.rnensah62ehotmail.com Phone: +233.21.772.190.

La ditta citata esiste veramente, il fondo è una classica truffa alla nigeriana, ma se avrete voglia di rispondere alla mail e far perdere tempo al truffatore siete i benvenuti. Quello che però mi interessava mostrare è il fatto che il tutto sia arrivato non come al solito via mail, ma via posta tradizionale, con un francobollo che costa 1 euro e 10 centesimi (con una lettera evidentemente spedita dall’Italia, purtroppo senza un classico timbro postale che ci dica in chiaro dove è stata imbucata e quando). Il fatto che ci sia qualcuno disposto a spendere il tempo e il denaro per stampare, imbustare e affrancare queste lettere rende palese il fatto che ci siano persone che in queste truffe continuano a cascare. So che secondo tanti di voi se lo meritano, io invece insisto nel sostenere che sia un problema grosso e che sia necessario che il governo intervenga con campagne mirate per le possibili vittime di queste truffe.

Ogni soldo regalato a un truffatore è una sconfitta per la società in cui viviamo.

Non posso aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.