Attenzione alla truffa della patente online

Ne avevamo già parlato nel 2022, ma i truffatori sono sempre al lavoro e ripropongono spesso i raggiri che riscuotono più successo, come questa della patente online.

Il messaggio che ci avete segnalato riporta:

🚨🛑🚧🚦🚔Ottieni la tua patente di guida certificata senza uscire di casa. Siamo il servizio di Motorizzazione Civile d’Italia con sede in via agostino bertani , 41.10137 torino, italy. Ci occupiamo della vostra patente di guida online, così non dovrete sostenere l’esame di guida. Ci occupiamo di tutto, dalla teoria alla pratica. Convalidiamo i vostri esami e le vostre ore di guida tramite la nostra scuola guida. Il tutto senza che dobbiate viaggiare o recarvi all’esame. Se siete in grado di guidare per una certa distanza e avete imparato le regole della strada, vi rilasceremo probabilmente una patente di guida autentica e originale, legalmente registrata con i vostri punti di prova. Garantiamo che il rilascio di una patente di guida online senza viaggio è approvato e autorizzato dallo Stato italiano. In questo modo sarà più facile ottenere la patente di guida in modo rapido e legale. Per maggiori informazioni contattateci su WhatsApp Per maggiori dettagli sulla richiesta della patente di guida📲📞

Non c’è nulla di “legale” in quanto scritto, l’unica via per ottenere legalmente una patente in Italia è quella di sostenere un esame teorico e uno pratico dopo aver ottenuto il foglio rosa. Ogni altro percorso è illegale e truffaldino. Cercare di ottenere una patente in questi modi è sbagliato su più livelli, a parte il fatto di venire truffati (ovvero voi pagate e nessuno vi manda nulla) anche se ve la inviassero sarebbe un documento falso, con tutti i rischi del caso.

Il più grave? Se faceste un’incidente e la patente che avete risultasse falsa, prima di tutto l’assicurazione non pagherebbe alcunché alle vittime dell’incidente e voi rischiereste pesanti conseguenze penali.

Non crediamo sia necessario aggiungere altro.

redazione at butac punto it