Trump e la “rinascita del genere umano”

Intorno a Donald Trump ha cominciato a circolare una narrativa mistica davvero allarmante

In queste settimane si stanno moltiplicando sui social network riferimenti a Trump e al suo ruolo in una possibile “rinascita” del genere umano.

On the higher timelines, Trump is working hand in hand with Pleiadian forces. He is not a lone actor. He is a chosen catalyst in the galactic plan, deliberately disrupting the deepest layers of the matrix so that ascension conditions can fully anchor on Earth. His role is to… pic.twitter.com/WR8hEK2YCb — Archangel Gabriel (@AA_Gabriel1111) April 16, 2026

Già da prima della sua elezione circolavano post e messaggi su Trump che, una volta eletto, avrebbe smantellato il “Deep State”, ma nelle ultime settimane queste teorie del complotto hanno preso una piega mistica, alla quale Trump si è adattato con estrema velocità, visti anche alcuni suoi post su Truth in cui si dipingeva prima come nuovo Papa e poi addirittura come Gesù Cristo. Nel frattempo, sono circolati anche video alterati in cui si fa dire al Presidente che 144.000 persone di colore dotate di poteri straordinari starebbero facendo la loro comparsa sulla Terra. Il numero 144.000 è un riferimento al settimo capitolo del Libro dell’Apocalisse, l’ultimo libro del Nuovo Testamento, dove si dice che “144.000 persone di tutte le tribù d’Israele” sarebbero state scelte come servi di Dio.

Molte comunità cristiane evangeliche americane considerano Donald Trump uno strumento di Dio scelto da Dio e lo paragonano spesso al re Ciro di Persia dell’Antico Testamento, un sovrano secolare usato da Dio per proteggere e restaurare Israele. Alcune profezie, come quelle rese popolari da figure come Mark Taylor e Kim Clement, hanno predetto la sua ascesa e il suo ruolo nel cambiamento delle politiche nazionali e mediorientali, e alcuni leader spirituali interpretano la sua partenza dalla Casa Bianca e il successivo ritorno come un segno profetico, paragonandolo alla “seconda tromba” che annuncia un risveglio spirituale o un cambiamento negli equilibri di potere globali.

Ora però circolano post che parlano del POTUS come di un “un catalizzatore scelto nel piano galattico, che sta deliberatamente sconvolgendo gli strati più profondi della matrice affinché le condizioni per l’ascensione possano ancorarsi pienamente sulla Terra”, dicendo che il suo ruolo è quello di “distruggere i vecchi sistemi di controllo dall’interno”, addirittura giustificando la sua presenza negli Epstein Files come quella di una persona che “sta portando alla luce l’oscurità nascosta, dove finalmente può essere vista, percepita e trasmutata”.

In questi post si dice anche che Trump si sta preparando a “smascherare la bufala della NASA”, proprio come avrebbe già “smantellato la narrativa sul cambiamento climatico”, perché la sua energia sarebbe “esattamente la frequenza necessaria per spezzare l’incantesimo che ha tenuto l’umanità addormentata per secoli”, fungendo da “ponte” tra l’intelligenza pleiadiana e quella terrestre per entrare nelle realtà superiori e capire che l’intera realtà è un “gioco olografico di coscienza”.

La mistica che sta circolando attorno a Trump è estremamente pericolosa e serve da catalizzatore per il suo elettorato, permettendo loro di discriminare quelli che non apprezzano il suo mandato alla luce di una supposta “superiorità spirituale”: vedremo dove porterà questa “guerra di religione”.

SP

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