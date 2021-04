Israele, l’impatto letale delle vaccinazioni

Su Facebook ci avete segnalato un articolo che arriva dal blog Come Don Chisciotte. Ripreso in seguito da tanti altri siti italiani vicini ai novax.

Un articolo che titola:

Il rapporto di aprile del Comitato Popolare Israeliano sull’impatto letale delle vaccinazioni

Fonte dell’articolo un sito che si chiama The Unz Review, sito che Wikipedia descrive così:

Mi sembra un sito perfetto per parlare di Israele, voi che ne pensate? Come Don Chisciotte ci porta come fonte anche il testo originale in ebraico, che si sostiene arrivi da questo fantomatico Comitato Popolare Israeliano. Sono andato a cercarli, in inglese si chiamano The Israeli People’s Committee, e non sembrano avere pagine online di alcun genere, perlomeno non in inglese. Se cerco la sigla IPC con cui Come Don Chisciotte li cita trovo un altro comitato, sempre israeliano, l’Israel Phisique committee, che si occupa di culturismo e body building, sempre salute è ma non credo siano sovrapponibili. Il fatto che si fatichi a trovare siti ufficiali di questo comitato ci fa capire che probabilmente non è un soggetto di grande rilevo.

Negli articoli originali da nessuna parte viene citata una fonte che non sia questo fantomatico IPC. Sia chiaro, ci viene anche mostrato il rapporto originale, che è in ebraico. Ma nel rapporto originale le fonti delle affermazioni che vengono fatte sono in certi casi quantomeno curiose. Le stesse usate dai gruppi di antivaccinisti nostrani. Ad esempio, a inizio rapporto, si mostra un consenso informato presente sul sito dell’Ordine Nazionale dei Biologi italiani. Sempre tra le fonti si usa il fantomatico MedAlerts, sito che dà a intendere di riportare in maniera corretta le reazioni avverse americane, ma che sappiamo essere gestito dal National Vaccine Infomation Center, che altro non è che un movimento di antivaccinisti.

Non conoscendo però l’ebraico – ho usato Google Translator per tradurre alcune parti del lungo documento linkato da Unz – mi appoggio alla versione che ne danno loro, contando che sia ovviamente fedele all’originale.

Tutto il documento si basa sull’interpretazione che questo fantomatico comitato dà dei dati sulla mortalità generica in Israele. In pratica loro rifiutano i dati riportati dal governo israeliano, ma siccome tra gennaio e febbraio 2021 hanno rilevato un eccesso di mortalità rispetto agli anni passati ne deducono che sia colpa della vaccinazione di massa effettuata sul territorio.

Peccato che basterebbe guardare i dati sul sito dell’OMS per rendersi conto che in Israele, come in tante altre regioni del mondo, la seconda ondata ha fatto più morti, e ha colpito proprio a cavallo di quei due mesi, giustificando così l’eccesso di mortalità.

A oggi in Israele si sono vaccinate oltre 10 milioni di persone con poche segnalazioni di reazioni gravi, ma più che altro quattro giorni fa in Israele si è avuto il primo giorno senza morti da Covid-19 degli ultimi dieci mesi. Un successo che viene attribuito proprio ai vaccini.

Se leggete siti che usano come fonte Come Don Chisciotte è probabile la pensiate come loro, e abbiate paura dei vaccini, purtroppo posso fare poco per mostrarvi su quali basi fallaci nasca questa paura. L’unica cosa che posso sperare è di aver acceso la vostra curiosità, spingendovi magari a leggere qualcosa di più sulle fonti usate nel documento di questo fantomatico comitato israeliano.

Non credo di poter aggiungere altro.

