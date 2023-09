I vaccini aumentano il rischio di demenza?

Lo studio citato dal professor Frajese spiega che l'aumento dei casi di demenza che è stato osservato potrebbe essere dovuto a fattori diversi, peccato non spiegarlo per bene ai propri fan

C’è un video che ci avete segnalato, un video che arriva da Radio Radio in cui viene sentito il parere del Professor Giovanni Frajese sulla nuova variante COVID-19.

Frajese nel video dice svariate cose, ma ce n’è una che ha attirato la nostra attenzione:

Vorrei far presente ai colleghi un articolo di cui ho già parlato su Journal of Infectious Diseases che si chiama Common Vaccines and the Risk of Incident Dementia dove viene messo nero su bianco che – loro, stranamente non sanno neanche loro il perché infatti non lo dicono comunque – c’è un rischio di sviluppare la demenza andando avanti con l’età che sembra direttamente correlato col numero di vaccinazioni normali, chiamiamole antinfluenzali, che vengono fatte.

Ecco, questa frase mi ha portato a cercare prima la rivista a cui fa riferimento Frajese, e poi lo studio: come potete immaginare ho trovato entrambi.

Il problema è quello che Frajese ha omesso.

Lo studio citato da Frajese è stato realizzato per verificare se quanto riportato da studi precedenti sui collegamenti tra vaccini e diminuzione del rischio di demenza in età avanzata fosse corretto. Ma i risultati dello studio, contrariamente a quanto suggerito dagli studi precedenti, hanno mostrato che le vaccinazioni comuni non riducono il rischio di demenza. Lo studio, come sostenuto da Frajese, avrebbe dimostrato un lieve aumento del rischio di demenza. Ma quell’aumento, viene subito spiegato nello studio stesso, potrebbe essere dovuto a fattori di confondimento non misurati e bias di rilevamento, piuttosto che a un effetto diretto delle vaccinazioni sulla demenza.

Questo però il Professor Frajese non lo spiega, omettendo le conclusioni dello studio nel suo monologo su Radio Radio. Anche questa è disinformazione.

