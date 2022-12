Vent’anni di governi di sinistra?

A volte leggendo le segnalazioni mi viene il dubbio di vivere in una realtà parallela dove le cose funzionano in modo diverso da quello che mi state segnalando. Purtroppo invece per ora mi tocca restare coi piedi per terra, visto che l’unica realtà esistente è quella che condividiamo.

È un po’ che volevo fare un fact-checking a quest’affermazione generica che ho visto girare dalle elezioni del 25 settembre, non c’è un post specifico a cui faccio riferimento, è proprio un concetto generale riassunto bene da frasi come questa che possiamo trovare facilmente girando su bacheche dei sostenitori del governo in carica:

La sinistra contesta la manovra del governo… sbaglio o negli ultimi 20 anni hanno governato loro per la maggior parte del tempo? Perché non hanno fatto ciò che vorrebbero fosse fatto dal centro destra?

Senza entrare nel dettaglio di manovre di bilancio e compagnia bella, vediamo gli ultimi venti anni di governo. Siamo nel 2022, si parte quindi dal 2002.

Dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006 Governo Berlusconi II e III – destra

Dal 28 aprile 2006 al 6 febbraio 2008 Governo Prodi II – sinistra

Dal 8 maggio 2008 al 16 novembre 2011 Governo Berlusconi IV – destra

Dal 16 novembre 2011 al 27 aprile 2013 Governo Monti. – tecnico

Dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014 Governo Letta – sinistra

Dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016 Governo Renzi – sinistra

Dal 12 dicembre 2016 al 1 giugno 2018 Governo Gentiloni – sinistra

Dal 1 giugno 2018 al 4 settembre 2019 Governo Conte – destra con terzo polo

con terzo polo Dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021 Governo Conte II – sinistra con terzo polo

con terzo polo Dal 13 febbraio 2021 al 22 ottobre 2022 Governo Draghi – tecnico

Quindi se facciamo le somme negli ultimi vent’anni ci sono stati circa sette anni e rotti di governo di destra (più uno e qualche mese coalizzati con il M5S), sette e mezzo a sinistra (più uno e mezzo coalizzati con il M5S), e circa tre anni di governi tecnici indipendenti.

Sostenere che negli ultimi vent’anni sia stata la sinistra a dirigere il Paese significa avere la memoria corta. Insistere nell’addossare a destra o a sinistra le responsabilità della situazione politica ed economica in cui si trova l’Italia è sbagliato. Come avete potuto vedere, su vent’anni di governi abbiamo avuto un’alternanza tra l’una e l’altra senza che nessuno abbia davvero prevalso. Purtroppo la narrazione che vede il centro-sinistra aver governato per più tempo dimostra solo l’immenso bias che esiste tra gli elettori italiani.

E giusto come ciliegina sulla torta, lo sapete chi ha governato di più in Italia? Se avete risposto Giulio Andreotti avete preso un abbaglio. Sul podio del Presidente del consiglio per durata dell’incarico abbiamo:

Silvio Berlusconi con 3291 giorni di presidenza totali

Giulio Andreotti con 2219 giorni

Alcide De Gasperi con 2485 giorni

Per arrivare a un Presidente del consiglio che venga dalla sinistra occorre arrivare in sesta posizione, con Romano Prodi.

Quanto mi manca Gaber…

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.