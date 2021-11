Video inedito dell’11 settembre 2001

INÉDITO VIDEO DEL 11/09 NWO. (imágenes fuertes)

Este video casero nos muestra claramente las explosiones ocurridas en las alturas de las Torres Gemelas y obviamente nunca existió ningún avión.

Che tradotto:

VIDEO INEDITO DEL 11/09 NWO.

(immagini forti)

Questo video casalingo ci mostra chiaramente le esplosioni avvenute sulle Torri Gemelle e ovviamente non è mai esistito nessun aereo.

Sì, è vero, nel video non si vede nessun aereo, ma solo perché i ragazzi quando il secondo aereo impatta hanno la telecamera puntata sull’altra torre. E spostano l’inquadratura solo dopo il boato generato dall’impatto dell’aereo contro la struttura.

Basta guardare il video con l’audio acceso per sentire la gente urlare qualche secondo prima dell’impatto, urlano perché hanno visto l’aereo che sta per colpire la torre, urlano sgomenti.

Ovviamente nessuno si poteva aspettare che un secondo aereo impattasse nuovamente le torri, quindi non c’è motivo si sconvolgersi per come è stato girato male il video. I ragazzi che avevano la telecamera in mano stavano cercando di inqaudrare quella che si credeva fosse una tragedia dovuta a un errore, in quei primissimi minuti dopo il primo impatto nessuno ancora sapeva che tragica (e storica) mattina sarebbe stata quella per il popolo americano (e per tutto il resto del mondo).

Purtroppo a distanza di vent’anni ci sono tanti che non hanno visto quelle immagini in diretta e che possono avere dubbi su quanto avvenuto. Qui su BUTAC abbiamo scritto molto materiale sulla disinformazione che negli anni certi complottisti hanno fatto circolare in merito.

Quest’anno oltretutto nella stessa collana per cui sono usciti due libri nostri dedicati ai più giovani (“Luna, siamo già arrivati?” e “VacciNO? chi ha paura delle punture?“) è uscito:

11 Settembre. il complotto impossibile.