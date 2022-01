Il Vietnam e la sospensione dei vaccini

Una mamma ci scrive:

Sono una mamma che si è imbattuta in questo articolo prima di vaccinare suo figlio

Siccome nessun media tra i più noti ne parla volevo sapere se si tratta di realtà o di fake

L’articolo di cui ci invia il link è apparso il 31 dicembre sul blog Infovax’s Newsletter col titolo:

Il Vietnam SOSPENDE Pfizer dopo la morte di 4 Adolescenti. In USA e in Europa nonostante i decessi si continua

L’articolo riporta come autore un profilo anonimo, STOPVax, ma il sito riporta anche un pulsante per donare con PayPal che ci rimanda al profilo di tal Nicola Trevisan (che su PayPal ha l’account @nicolatrevi) autore, insieme a Paolo Becchi e Giovanni Zibordi del libro StopVax – I fatti che vi tengono nascosti, disponibile sullo store di ByoBlu.

L’articolo riporta una sola fonte, TrialSiteNews, facendo preciso riferimento alla provincia di Hanoi (quindi non tutto il Vietnam), e l’articolo di TrialSiteNews riporta la data del 20 dicembre 2021.

La verifica dei fatti la si fa andando sulle testate locali e sui siti municipali di Hanoi e dintorni, aiutandosi con Google Translate o simili, nulla di troppo complesso. La prima cosa che trovo è che di questa “sospensione dei vaccini” hanno parlato in pochi. Testate di rilevanza nessuna, in compenso su Twitter la sempre anti qualcosa Francesca Donato, in arte @LadyOnorato, il 21 dicembre aveva subito rilanciato l’articolo di TrialNews, purtroppo credo senza alcuna verifica sui fatti.

E dire che non ci ho messo molto a verificarli, io che non sono pagato dalle tasse di nessuno per stare qui a fare fact-checking. Peccato che un’europarlamentare pagata dalle tasse di tutti invece se ne infischi completamente di queste verifiche prima di rilanciare dei contenuti, sarà che è conscia che chi la segue non è interessato ai fatti ma alla narrazione che lei stessa ne fa.

La notizia risale a settimane prima, la si trova riportata (e smentita) sul quotidiano HanoiMoi che racconta appunto che il primo dicembre, a seguito del decesso di uno studente dopo un giorno dal vaccino fosse stata sospesa la vaccinazione con Pfizer. Ma la stessa testata che nell’articolo riportava la notizia delle sospensione riporta una smentita in testa all’articolo:

…il direttore del Dipartimento della Salute di Hanoi Tran Thi Nhi Ha ha affermato che Hanoi non ha fermato/sospeso il Vaccino Covid-19 per studenti.

Lo stesso articolo conclude con:

Secondo gli esperti medici, nel contesto del complicato sviluppo dell’epidemia di Covid-19, l’iniezione del vaccino Covid-19 non aiuta l’iniettore ad evitare il 100% di infezione, ma porta almeno 3 effetti: aiuta ad alleviare il malattia e riduce il rischio di infezione, il rischio di morte, riduce il rischio di diffusione della malattia e protegge la comunità. Pertanto, i genitori non dovrebbero ritardare l’immunizzazione dei bambini.

Cercando i termini stop, sospensione, vaccino, Pfizer, tradotti in vietnamita su HanoiMoi non si trovano altri aggiornamenti, se non articoli che spingono a vaccinare, come questo, dal titolo:

Sia chiaro, questo non significa negare che vi possa esser stato un decesso a seguito di un vaccino, ma come abbiamo già tentato più volte di riportare questo non significa affatto che le due cose siano correlate e che ci si debba spaventare più di quanto già non siamo a causa della pandemia.

Esistono altre testate in lingua inglese (ma anche italiana e francese) che parlano di questa sospensione del vaccino in Vietnam, ma basta guardare i numeri sui siti ufficiali vietnamiti per comprendere che si tratta di semplice disinformazione, spacciata da gente che non ha alcuna remora a condividere informazioni avariate.

Non credo di poter aggiungere altro.

