Lo Zoo di 105, Klaus Schwab e l’information disorder

Che nel mondo dei media ci sia un alto tasso di analfabetismo funzionale è un dato di fatto, che in una delle trasmissioni radio più seguite d’Italia si spaccino cose non vere però è grave, specie visto che chi ascolta una trasmissione del genere non ha gli strumenti per verificare quanto ascolta, e quindi nella stragrande maggioranza dei casi si fida.

Ci è stata segnalata la puntata del 25 maggio in quanto tra gli ospiti era stata invitata anche una nostra vecchia conoscenza, ma non avendola potuta ascoltare in diretta ci siamo messi all’ascolto solo oggi, 26 maggio.

A pochi minuti da inizio trasmissione sentiamo citare una storia che conoscevamo già. In diretta radiofonica parlano del World Economic Forum, i toni sono quelli da complottista base, perculanti come solo lo Zoo sa fare, e nel parlare di Davos ci raccontano una storia che appunto avevamo già sentito, su Klaus Schwab. Vi riporto le testuali parole:

Nessuno dei conduttori fa il minimo sforzo per porsi almeno il dubbio, per capire se quanto sta raccontando ha delle basi nella realtà: hanno un pubblico di più di un milione di ascoltatori, un milione di persone a cui hanno impunemente raccontato una balla. E dire che sarebbe bastato mettere su qualsiasi motore di ricerca il testo che stavano leggendo per verificarlo, ci volevano davvero pochi minuti.

Pochi minuti che a quanto pare non avevano: le star della radio hanno evidentemente un sacco da fare e a nessuno in studio avanzano pochi minuti per fare qualche verifica, o chiedere a qualche assistente di redazione di fare verifiche al posto suo, prima di andare in onda e condividere bufale immani.

Se avessero inserito su Google quella frasettina avrebbero trovato come primo risultato FACTA, che già nel 2021 spiegava che quel testo non è di Klaus Schwab. Quel testo, come ricostruito anche da Reuters nel 2021, viene da un libro complottista dal titolo:

Autore John Coleman, anno di pubblicazione 1993, anno d’inizio stesura 1991. Andando a pagina 105 si trova:

At least 4 billion “useless eaters” shall be eliminated by the year 2050 by means of limited wars, organized epidemics of fatal rapid-acting diseases and starvation. Energy, food and water shall be kept at subsistence levels for the non-elite, start-ing with the White populations of Western Europe and North America and then spreading to other races. The population of Canada, Western Europe and the United States will be decimated more rapidly than on other continents, until the world’s population reaches a manageable level of 1 billion, of which 500 million will consist of Chinese and Japanese races, selected because they are people who have been regimented for centuries and who are accustomed to obeying authority without question.