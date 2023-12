L’ennesima chiusura della nostra attività…

Nonostante questo addio, abbiamo un tesoro di collezioni di alta qualità che vogliamo condividere con voi un’ultima volta. Abbiamo applicato sconti incredibili, fino al 75% su una vasta gamma di prodotti! Questa è la tua occasione per acquistare qualcosa di speciale prima di chiudere definitivamente i battenti.

L’abbiamo visto circolare con centinaia di like e qualche condivisione., ma poco conta, siamo a una settimana da Natale ed è ovvio che in un Paese in cui l’italianità è diventato un vanto da esibire ci saranno soggetti che, convinti di aiutare un compaesano, acquisteranno uno di questi capi (poco conta se sia Zorrato, Domenica Milano , o uno dei tanti altri falsi brand che stanno pubblicando post simili).

Annunci che sanno di già visto

Partono tutti da annunci che piangono la chiusura di un’azienda familiare, sconfitta dai colossi online. Annunci che ricalcano quelli fatti negli anni passati da aziende davvero italiane, che grazie al tam tam della rete spesso hanno risollevato le proprie sorti proprio grazie alla scelta di tanti utenti social di comperare da loro per aiutarli. Gli annunci che circolano ora presentano offerte allettanti, ma qualcosa non quadra. I brand che vengono pubblicizzati hanno nomi italiani, ma i testi che circolano sono a volte un po’ strani. Ovvio che lo sono, sono scritti usando traduttori automatici, e se cerchiamo li troviamo anche in altre lingue.

I prodotti in vendita sembrano uguali a quelli di altri mille e-commerce, e i prezzi beh, non sono proprio un affare. E poi, un numero di telefono che non risponde un indirizzo fisico inesistente:

Iscriversi alla newsletter porta a un codice sconto, ma attenzione: mancano informazioni cruciali che ogni e-commerce italiano dovrebbe fornire. Termini d’uso vaghi, privacy nebulosa e, sorpresa, l’azienda che risulta gestire Zorrato è ILBAN LTD, con sede a Londra – o perlomeno questo è quanto ci raccontano nel disclaimer – e proprietario e unico dipendente Mohamed Nabli (ILBAN al contrario), che ha registrato l’azienda a inizio 2023. Chissà chi è realmente Mohamed, e quanti soldi sta facendo grazie a questi annunci sponsorizzati. Al momento, secondo la pagina dedicata alle inserzioni di Zorrato, risultano 3300 inserzioni nel corso del 2023. Soldi che entrano nelle tasche di signor Mark Meta Zuckerberg, soldi che servono a veicolare una truffa, visto che Zorrato non è un brand italiano che sta chiudendo.

Stateci attenti, non fatevi fregare.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.