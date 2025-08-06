Quei “1000 Articoli Sottoposti a Peer Reviewed Sulle Lesioni da Vaccino“

...e che non provano assolutamente quanto viene affermato dal blog che ha pubblicato la lista

Oggi ci mettiamo davvero poco, anche se la segnalazione che ci avete inviato era impegnativa. Riguarda un post apparso su alcune pagine social che rimanda a un “articolo” dal “titolo”:

Ecco una Completa Libreria Organizzata di Oltre 1000 articoli sottoposti a Peer Reviewed Sulle Lesioni da “Vaccino

Ovviamente viene condiviso come prova provata che i vaccini anti-COVID hanno fatto immensi danni alla popolazione del pianeta. Peccato che in realtà quei mille articoli elencati non siano altro che un collage di case report e studi osservazionali, utili per la farmacovigilanza e nulla più.

Nessuno di quegli articoli peer-reviewed dimostra causalità tra vaccino e effetti avversi o, se è per questo, frequenze di rischio. Condividerli serve solo a generare confusione in chi non ha gli strumenti per capirlo.

Mentre invece esistono revisioni serie che evidenziano sì che per i vaccini a mRNA esiste un raro rischio di miocardite o pericardite (soprattutto nei maschi giovani dopo la seconda dose), che è riconosciuto e monitorato dalla comunità scientifica e dalle autorità, e non nascosto o negato come vorrebbero farvi credere. Ma anche che, pur con quel raro rischio, la stragrande maggioranza dei casi ha decorso favorevole.

Inoltre gli studi su larga scala hanno riscontrato che il rischio di miocardite è maggiore dopo l’infezione da SARS-CoV-2 rispetto alla vaccinazione; e che quando avviene dopo vaccino tende anche a essere meno severa.

Alla luce di questi dati l’OMS, anche prendendo in considerazione i rari eventi, ha certificato che i benefici da vaccino superano di gran lunga i rischi, anche nei giovani.

Non credo sia necessario aggiungere altro. Se avete contatti che condividono quella lista probabilmente sono scarsamente dotati di spirito critico.

