24mila iscritti che seguono un medico creato con l’IA

Un canale YouTube, libri autopubblicati, e nessun riferimento verificabile per risalire a chi dà consigli medici a un folto pubblico detro a un avatar fatto con IA

Ci è stato segnalato un canale YouTube: Dott. Marco Ferretti — Medicina Chiara, canale che sembra aperto dal 2007, ma in realtà ha contenuti che al massimo risalgono a tre mesi fa. 44 video totali, tutti generici, tutti un classico misto di scienza, pseudoscienza e gibberish scientifico.

Nella descrizione del canale troviamo:

Il Dott. Marco Ferretti è un medico di base che parla di salute in modo diretto, onesto e comprensibile. Su questo canale troverete spiegazioni chiare su sintomi, malattie, alimentazione e prevenzione — tutto quello che il vostro medico non ha tempo di dirvi durante una visita di quindici minuti. Nuovi video ogni settimana. ⚠️

E poi un disclaimer classico per pararsi un po’ le chiappe da eventuali denunce:

AVVISO IMPORTANTE: Questo canale ha esclusivamente scopo educativo e informativo. I contenuti pubblicati NON sostituiscono in alcun modo il parere, la diagnosi o il trattamento di un medico o di un professionista sanitario qualificato. Il Dott. Marco Ferretti NON effettua visite mediche, consulenze private né risponde a richieste di diagnosi attraverso questo canale, i commenti o i messaggi privati. Se avvertite sintomi o avete dubbi sulla vostra salute, rivolgetevi al vostro medico curante o al pronto soccorso. Non ignorate mai un consiglio medico professionale e non ritardate una visita a causa di qualcosa che avete visto su questo canale.

Sia chiaro, esistono medici che si chiamano Marco Ferretti iscritti all’Ordine, e può essere che il signore fatto con IA sia in realtà uno di loro che preferisce non mostrarsi direttamente in volto. Il problema è che se fosse realmente uno dei tre possibili Marco Ferretti iscritti all’Albo della FNOMCeO sta in qualche modo andando contro le linee guida per il comportamento sui social per gli iscritti agli stessi.

Fin dal 2023 difatti il gruppo di lavoro ICT della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha pubblicato le “Raccomandazioni sull’uso di social media, di sistemi di posta elettronica ed instant messaging nella professione medica e nella comunicazione medico-paziente”. Il documento nasce proprio dal rischio che informazioni false o fuorvianti diffuse online generino confusione, inducano comportamenti pericolosi e danneggino la fiducia nelle istituzioni sanitarie. Tra le raccomandazioni rivolte al medico che comunica sui social ne troviamo alcune perfettamente pertinenti a questo caso:

contribuire alla diffusione della cultura scientifica e dell’informazione sanitaria;

assicurarsi della validità scientifica dei contenuti pubblicati;

non fornire consigli clinici individuali;

valutare, prima della pubblicazione, come il contenuto sarà percepito e quali conseguenze potrà produrre;

dichiarare eventuali conflitti d’interesse.

Sia chiaro, si tratta solo di suggerimenti, ma comunque un medico serio dovrebbe tenerne conto, e invece nel canale non fornisce nemmeno elementi sufficienti per farsi identificare: Ordine provinciale, numero d’iscrizione, studio o curriculum. Nulla, solo la breve descrizione che vedete qui sopra. Eppure pubblica un video alla settimana, e se l’autore fosse realmente un medico la scelta di usare un avatar AI e una qualifica non verificabile, nonché e di condividere decine di affermazioni sanitarie non accompagnate da fonti, sarebbe difficilmente conciliabile con la richiesta FNOMCeO di assicurare la validità scientifica dei contenuti diffusi.

Eppure Ferretti ha 24mila follower, e tanti di questi sono soggetti non in grado di distinguere veri consigli medici da semplice pattume da social network. Facendo un controllo incrociato però abbiamo trovato qualcosa di curioso: esiste una linea di libri autopubblicati, anch’essi relativamente recenti, tutti firmati da tal Marco Ferretti, inerenti tematiche molto simili a quelle del canale YouTube; questo Ferretti però non dice di essere medico. Ma anche questi libri sono tutti abbastanza chiaramente fatti usando l’IA.

Quello di cui siamo certi è che seguire il Ferretti “medico” è altamente sconsigliabile; non spendiamo i soldi per acquistare i libri del Ferretti autore, ma ci preoccupa non poco vedere quanti contenuti IA stanno saturando la rete e quanti utenti purtroppo non hanno il background sufficiente per distinguerli dalla vera divulgazione sanitaria.

maicolengel at butac punto it

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