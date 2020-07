Il solito Guglielmo Cancelli, in arte Bill Gates, è protagonista dell’ennesima segnalazione che abbiamo ricevuto svariate volte negli ultimi giorni.

Secondo alcuni siti:

Il clima post-quarantena è terra di conquista per la “controinformazione”, occorre stare sempre all’erta. Cercando in rete la notizia la trovo in circolazione sul web americano sin da maggio 2020. Al punto che i fact-checker dell’Associated Press l’hanno già verificata per l’appunto il 20 maggio.

L’articolo che mi avete segnalato circolare in Italia è stato pubblicato il 17 luglio 2020 su DataBase Italia, che altro non è che l’emanazione dei fan italiani di QAnon. Che ovviamente non menzionano nessuno dei debunk già pubblicati della notizia, la rigirano come in origine, senza alcuna verifica, come se si trattasse di fatti conclamati.

La notizia passata da DBI ci racconta:

Si fa riferimento a un’intervista della CNBC che però, se ascoltata con attenzione, non dice quanto riportato, spiega anzi che è proprio quello che si cerca di evitare. Vi riporto trascrizione e traduzione della parte incriminata:

Here, we clearly need a vaccine that works in the upper age range, because they’re most at risk of that. And doing that so that you amp it up so it works in older people, and yet you don’t have side effects. You know, if we have, you know, one in 10,000 side effects, that’s, you know, way more — 700,000, you know, people — who will suffer from that… So, really understanding the safety at gigantic scale across all age ranges… it’s very, very hard.

Abbiamo chiaramente bisogno di un vaccino che funzioni nella fascia d’età superiore, perché è quella maggiormente a rischio. E farlo in modo che lo amplifichi in modo che funzioni nelle persone anziane, senza che ci siano effetti collaterali. Se abbiamo effetti collaterali in un vaccinato su 10.000, si tratterebbe di 700.000 persone che ne soffriranno… Quindi, comprendere del tutto la sicurezza su vasta scala in tutte le fasce di età… è molto, molto difficile.