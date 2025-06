Agopressione e combustione dei grassi – Occhio al portafoglio

Un lettore tra i più fedeli di questo blog ci ha inviato una segnalazione che crediamo interessante trattare. Stefano ci scrive:

Per distrarmi dalle solite Ucraina, scam e vaccini vi porto all’attenzione il plantare dimagrante!

E io per un secondo ho avuto un briciolo di speranza: stai a vedere che non è una bufala e ho trovato il sistema per perdere que 2-3 chiletti di troppo (qualcuno direbbe quei 10-15, ma è un dettaglio). Purtroppo mi è bastato cliccare il link che ci è stato inviato per accorgermi subito di essere di fronte all’ennesimo sito web che vende aria fritta, non rimedi per gli obesi.

Il sito si apre così:

Studio sul metabolismo conferma: l’agopressione accelera la combustione dei grassi – Questi plantari promettono più risultati del bendaggio gastrico e delle iniezioni dimagranti

Una nuova ricerca scientifica porta alla luce dati sorprendenti: l’agopressione può accelerare il metabolismo dei grassi. I famosi plantari “Akusoli” stanno facendo parlare di sé in tutta Italia: promettono risultati paragonabili a diete drastiche e interventi chirurgici, superando persino il bendaggio gastrico e le iniezioni dimagranti. Migliaia di persone testimoniano risultati straordinari!

Ecco, a dimostrare la bontà del prodotto che ci viene proposto non ci sono studi scientifici, non ci sono analisi peer review, ma decine di testimonial (falsi) e null’altro. Le frasi in cui si parla di studi non riportano link ai suddetti, e, come ripetiamo spesso, quando un articolo parla di “studi clinici” ma non dà dettagli concreti, siamo nel territorio del marketing truccato da scienza.

Sia chiaro, a fine articolo ci sono dei link denominati “studi scientifici”, ma dei due, su vere testate scientifiche (senza verificarne l’affidabilità), uno fa riferimento alla riflessologia auricolare (quindi nulla a che vedere con quella plantare) e l’altro – pur titolando come se parlasse di riflessologia plantare – si limita ad analizzare quali siano le tre testate che secondo gli autori sono più ferrate sulla materia e i tre autori scientifici che hanno pubblicato più lavori, insomma anche qui nulla di fatto. Gli altri link sono su blog e siti non peer reviewed.

Poi ci presentano il medico, o comunque supposto laureato, che dovrebbe essere personaggio noto a livello internazionale, il famosissimo dottor Rossi; chi ha generato questo testo ha davvero scarsa fantasia. Nulla di più eh, solo un anonimo “Rossi”: nessun nome, nessuna specializzazione, nessuna struttura in cui operi.

Poi nel testo incontriamo termini scientifici altisonanti, come lipolisi, ossidazione dei lipidi, microcircolazione, detossinazione ecc, ma sono infilati a caso nelle frasi, come a voler dare autorevolezza al discorso, peccato che siano usate malamente, senza che abbiano alcun senso in quel contesto; segnale che ci troviamo di fronte a pseudoscienza. Ad esempio la lipolisi non si può attivare grazie a delle solette, ma col deficit calorico, l’attività fisica e in certi casi grazie a farmaci prescritti da un medico.

Non ha senso proseguire con la disamina perché, in mancanza di nuovi studi, a oggi la scienza ci dice che la riflessologia plantare non ha mai provato alcuna efficacia. O per metterla come spiega Wikipedia:

Le pratiche descritte non sono accettate dalla medicina, non sono state sottoposte a verifiche sperimentali condotte con metodo scientifico o non le hanno superate. Potrebbero pertanto essere inefficaci o dannose per la salute. Le informazioni hanno solo fine illustrativo. Wikipedia non dà consigli medici: leggi le avvertenze.

Se volete usarla, e spendere soldi per queste solette, sarebbe il caso che sapeste che state sprecando i vostri denari, ma non sta a noi dirvi cosa ci dovete fare.

Curioso notare che invece sul sito dell’editore/venditore più rispettato dagli antivaccinisti di casa nostra vendano libri, tavolette massaggianti e quant’altro serve per la pratica. Non che la cosa ci sorprenda, è solo l’ennesima dimostrazione che questi soggetti non hanno alcun reale interesse nella vostra salute, ma solo in quella del loro conto in banca.

L’azienda che commercializza Akusoli, lituana, specializzata in commercio online di prodotti simil-medicali, nata nel 2021, nel 2023 ha avuto un fatturato di circa 20 milioni di euro, davvero volete contribuire ulteriormente al loro successo?

Il dubbio che siamo di fronte all’ennesimo prodotto in dropshipping è alto, visto che sui soliti siti di e-commerce low cost si trovano plantari identici a cifre ridicole, con la differenza che quelli brandizzati costano quasi venti volte il prezzo di quelli non brandizzati…

Stateci attenti.

Non posso aggiungere altro.

