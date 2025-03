Alexa e la terza guerra mondiale

Poche righe per smentire l’ennesima sciocchezza che sta diventando virale in rete, i video con la gente che chiede ad Alexa quando ci sia stata una presunta terza guerra mondiale. Ce ne hanno girati alcuni, compresi quelli con una Alexa con schermo che mostra la trascrizione di quanto viene detto, e la risposta curiosamente è sempre la stessa, con lo stesso italiano stentato:

Terza guerra mondiale inizierà 2026, terza guerra mondiale finirà in 2053…





, anche variando la forma della domanda. E la risposta è sempre la stessa, è vero,; ve la metto in italiano, ma in inglese non cambia (da me Alexa risponde a “computer” che mi è sempre piaciuto di più):

Come avete potuto sentire Alexa non parla di guerre che cominceranno l’anno prossimo ma si limita a indicare le date dell’ultima guerra mondiale, cioè la seconda. Anche la nostra Noemi ha fatto prove coi suoi dispositivi e ha ricevuto la stessa identica risposta, compresa la considerazione sulla violenza che la rattrista.

Ancora una volta, siamo di fronte a una bufala costruita ad arte per raccogliere visualizzazioni e interazioni facili. Alexa non prevede il futuro, né ha annunciato l’inizio di una terza guerra mondiale. Se vi imbattete in questi video, ricordate che bastano pochi secondi per verificare di persona e smontare queste sciocchezze.

Alexa, inoltre, utilizza sempre una sintassi corretta. Il fatto che invece in questo caso sembri non conoscere l’uso delle preposizioni – come testimoniato anche dalle trascrizioni presenti in alcuni contenuti, ad esempio lo screen che vi mostriamo a lato – ci fa propendere per una traduzione automatica realizzata da qualcuno che parla un’altra lingua. Esistono funzioni di Alexa che le fanno rispondere esattamente quello che vogliamo alla domanda che vogliamo, e non sono difficili da usare; il fatto che però la risposta sia sempre la stessa, con gli stessi errori, mostra abbastanza chiaramente che la distribuzione del contenuto proviene da una sola fonte, presumibilmente non italiana, che si è presa tutto questo disturbo per instillare nella nostra opinione pubblica il dubbio che non solo scoppierà una terza guerra mondiale, ma anche che qualche potere oscuro ne sia già a conoscenza. Provare con i nostri occhi, in questo caso, è il debunking più veloce ed efficace che si possa fare. Se avete una Alexa sottomano, fate una prova; non fatevi convincere dagli account di TikTok che nelle sezioni commenti dei video dicono di aver provato e di aver ricevuto le previsioni del futuro.

La disinformazione prospera sulla fiducia cieca: non fatele questo favore.

