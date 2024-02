Ci avete segnalato un testo che sta circolando in certi gruppi social italiani, un testo di cui non riporteremo l’autore – non ha alcun senso dargli visibilità – ma che rientra in quelle storie che a volte fa piacere trattare, dopo tanti anni in cui purtroppo abbiamo dovuto concentrarci principalmente su politica e pseudoscienze.

Il testo di cui parliamo è questo:

Ammesso che gli operai egizi siano riusciti a tagliare, trasportare e posizionare 1 blocco al giorno, per costruire la Grande Piramide di Cheope ci sarebbero voluti esattamente (blocchi 2.400.000 : 365gg) un bel numero di anni, vale a dire 6.575 anni per terminarla.



Cosa comporta questa affermazione?

Per essere costruita in circa 10 anni, come insegna l’archeologia ufficiale, calcolando che si lavorava solo con la luce del giorno e quindi 10 ore al giorno, ogni blocco della piramide deve essere stato tagliato, trasportato e posizionato al ritmo di meno 1 ogni minuto, ossia uno ogni 60 secondi o poco più.

(1 blocco x 60 minuti x 10 ore x 365 giorni x 10 anni) = 2.190.000.

Vi immaginate un gruppo di lavoratori dotati di strumenti teneri come il rame, che non conoscono nemmeno la ruota in quel tempo, tagliare blocchi da 2 a 70 tonnellate, trasportarli su tronchi tramite rampe e posizionarne 1 ogni minuto senza interruzione, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno, per 10 anni?

Onestamente ho qualche difficoltà.

La Grande Piramide fu sicuramente costruita da gente che viveva nel posto in cui è stata rinvenuta.

Ma è piuttosto evidente che il tempo in cui venne realizzata, e forse anche gli autori che la realizzarono, probabilmente non sono quelli che in molti pensano.

Sia chiaro, riteniamo che sia raramente il caso di perdere tempo in leggende urbane come queste, ed è per questo che oggi lasceremo fare il lavoro duro al nostro GPT Assistant, che vi invitiamo a utilizzare cliccando sul link, se volete sperimentare anche voi. Qui di seguito infatti trovate la risposta del BUTAC Assistant che abbiamo programmato per uso interno ed esterno. Crediamo di aver fatto un buon lavoro, ma ovviamente siamo pronti a ogni possibile critica e sappiamo che è tutt’altro che intelligente. Però a volte riesce a darci piccole soddisfazioni, come nel caso di oggi.

L’affermazione sulla costruzione della Grande Piramide di Cheope si basa su una serie di presupposti e calcoli che meritano un’analisi approfondita. Innanzitutto, è importante chiarire che i dati sulla quantità di blocchi utilizzati e i tempi di costruzione sono spesso oggetto di dibattito e revisione nella comunità archeologica e storica.

Numero di Blocchi e Tempo di Costruzione: L’affermazione che per costruire la Grande Piramide siano stati necessari 6.575 anni, partendo dall’ipotesi di posizionamento di un blocco al giorno, sembra esagerata. Gli storici e gli archeologi stimano generalmente che la piramide sia stata costruita in un periodo di circa 20 anni durante il regno del faraone Cheope intorno al 2580 – 2560 a.C. Questo significa un ritmo di costruzione molto più veloce di un blocco al giorno.

Tecnologie e Metodi di Costruzione: Gli antichi egizi, nonostante non avessero la tecnologia moderna, disponevano di tecniche ingegnose per il taglio, il trasporto e il posizionamento dei blocchi. Recentemente, sono state scoperte prove che suggeriscono l’utilizzo di una sorta di “slitta” per trasportare i blocchi di pietra lungo rampe umide, riducendo notevolmente l’attrito. Questo potrebbe spiegare come fossero in grado di muovere blocchi pesanti con relativa efficienza.

Lavoro e Organizzazione: Gli studi indicano che migliaia di lavoratori qualificati, insieme a un grande numero di operai, furono impiegati nella costruzione delle piramidi. Questi lavoratori erano ben organizzati e molto probabilmente lavoravano in turni per ottimizzare la produzione.

Dimensioni e Peso dei Blocchi: I blocchi utilizzati variano notevolmente in dimensioni e peso, con alcuni che raggiungono le dimensioni e i pesi da te citati. Tuttavia, non tutti i blocchi erano così massicci, e la media del peso dei blocchi è inferiore ai valori massimi.

In conclusione, mentre è ragionevole essere affascinati e interrogarsi sulle straordinarie capacità ingegneristiche degli antichi egizi, le attuali evidenze archeologiche e storiche supportano la teoria che la Grande Piramide sia stata costruita nell’arco di circa 20 anni durante il regno di Cheope, utilizzando tecniche avanzate per l’epoca ma comunque nel perimetro delle capacità umane e tecnologiche dell’antico Egitto.

GPT si è limitato a quanto sopra, senza grandi fonti se non Wikipedia in inglese, che riportava tantissime fonti autorevoli. Noi ci limitiamo ad aggiungere che esiste un papiro, ritrovato anni fa, che spiega per filo e per segno le fasi di costruzione delle piramidi. Insistere nel sostenere che esistano misteri misteriosi al riguardo serve solo a portare attenzione e credibilità (e quindi soldini in tasca) ad abili ciarlatani in cerca di pubblico.

Redazione IA di BUTAC

