Ammoniaca e allarmismo

In tanti durante il weekend ci avete segnalato la vicenda dell’ammoniaca negli Oreo, questione sollevata da una testata olandese e rilanciata senza alcuno spirito critico da tanti, anche nel nostro Paese.

Da noi le cose diventano sempre più sensazionalistiche anche grazie a quel modo di fare giornalismo – e politica – che hanno certe testate, come ad esempio il Fatto Quotidiano, che ha scelto di titolare così:

Parlare di “gola profonda” serve a rendere la notizia uno scoop, ma le cose non stanno proprio così. Come invece spiega Il Post, che titola in maniera diametralmente opposta:

L’articolo de Il Post porta la firma dell’amichevole chimico di quartiere Dario Bressanini, che dopo una dettagliata spiegazione e qualche cenno storico, tutti di grande interesse, conclude così:

Nel suo articolo, precedentemente aveva spiegato che:

Il bicarbonato d’ammonio, decomponendosi nel forno, produce non solo anidride carbonica e acqua, come farebbe il più comune bicarbonato di sodio, ma anche ammoniaca gassosa che contribuisce alla lievitazione e alla formazione della struttura friabile. Pensate che 10 g di bicarbonato di ammonio possono produrre – a quelle temperature e a pressione ambiente – ben 5,6 litri di gas totali. In più, a differenza del bicarbonato di sodio, l’ammoniaca per dolci non lascia alcun residuo nel prodotto finale.

Tuttavia, poiché uno dei prodotti di decomposizione è l’ammoniaca, un gas estremamente solubile in acqua, se il prodotto finale contiene più del 3-4% di acqua una parte dell’ammoniaca non riuscirà a sfuggire e si scioglierà nell’acqua presente, rimanendo nel prodotto finale e dando un retrogusto indesiderato. Questo è il motivo principale per cui il bicarbonato di ammonio si usa solo per prodotti secchi, piccoli, e a struttura porosa come i cracker e alcuni biscotti.