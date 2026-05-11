Hantavirus e il vaccino pronto da anni

Come succede sempre in caso di emergenze sanitarie, anche con Hantavirus vediamo il solito schema: prendere qualcosa di vero, aggiungere connessioni inventate, condire con una dose di populismo vario e servire caldo...

Ci state segnalando svariati post che riportano tutti la stessa identica cosa, ovvero che la vicenda Hantavirus sia una mossa dei poteri forti per andare avanti con lo sterminio della popolazione del pianeta grazie all’inoculazione dell’ennesimo vaccino. Post come questo che circola su Telegram, Whatsapp e Substack:

HANTAVIRUS, VACCINO MRNA PRONTO DA ANNI. MODERNA LO REALIZZÒ IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DELLA COREA. ➡️ CLICCA QUESTO TESTO IN BLU PER IL POST SU SUBSTACK 🔥Vaccino mRna Hantavirus, un progetto datato. 🔺️A differenza di quanto raccontano alcuni media di regime, il vaccino per l’Hantavirus è pronto. Sta lì, in attesa che qualcuno dichiari una emergenza sanitaria ad hoc. ⚡Protagonisti di questo straordinario ritrovato? I soliti noti! 🔻Oltre all’università della Corea, il miliardario sionista (ed amministratore delegato della multinazionale farmaceutica Moderna), Stéphane Bancel. 🏴‍☠️Lui, l’uomo che annunciando nell’aprile 2020 la sperimentazione sugli umani del vaccino della sua stessa azienda, e detenendone il 9% delle partecipazioni, ha coincidenzialmente guadagnato oltre 1 miliardo di euro in mezz’ora. 🇮🇱I lobbisti di Israele, quelli che versano ogni anno ingenti somme in quelle fondazioni le cui “raccolte” vengono poi impiegate per l’acquisto di armi ed equipaggiamenti dell’IDF, sono pronti. 💉Il vaccino ad mRna c’è, ora serve una epidemia di stampo mediatico per far partire il circo che, arricchendoli, arma poi indirettamente Israele. 🚽Uniamo i puntini quando parliamo di potere e geopolitica. 🔹️Chi sono i lobbisti di Israele? 🔸️Segnatevi i nomi, sono quelli che attualmente stanno parlando pubblicamente di Hantavirus come di una possibile epidemia. 🏴Quelli che ne stanno parlando, tutti, sono pagati sottobanco dalle multinazionali sioniste del farmaco. 🚩Appuntate i loro nomi a futura memoria; questo esercizio, condotto nel tempo con rigore, vi renderà tutto più chiaro. 🚑Buon sionismo farmaceutico a tutti! ▪️Approfondimenti a seguito, visionali tutti, è importante esserne informati. ⚠️CLAMOROSO! NELLO PSEUDO VIRUS DEL COVID È STATA SCOPERTA UNA SEQUENZA DI DNA BREVETTATA DA MODERNA 3 ANNI PRIMA DELLA PANDEMIA ➡️ t.me/ugofuoco/2277 ⚠️CLAMOROSO IL CAPO DI MODERNA, DICHIARA A DAVOS CHE LA SUA AZIENDA AVEVA PRODOTTO 100.000 VACCINI PER IL COVID NEL 2019, PRIMA CHE LA ‘PANDEMIA’ SCOPPIASSE. ➡️ t.me/ugofuoco/2403 ⚠️IL CAPO DI MODERNA ‘STIAMO INIETTANDO MRNA NEL CUORE DELLE PERSONE, SONO ECCITATO’ ➡️ t.me/ugofuoco/2245 ⚠️MINACCIA DEL CAPO DI MODERNA. STIAMO LAVORANDO PER RENDERE COVID UN BUSINESS REDDITIZIO, FAREMO ACCADERE COSE ➡️ t.me/ugofuoco/3281 ✅CONDIVIDIAMO OVUNQUE PER COSTRUIRE CONSAPEVOLEZZA. DIFFONDIAMO SU WHATSAPP, TWITTER, TIK TOK, INSTAGRAM, TELEGRAM E FACEBOOK.

E ci sono virologi di fama internazionale come Heather Parisi che hanno già detto che loro il vaccino non se lo faranno, e quindi è una narrazione da verificare con attenzione, vista la levatura di suddetti scienziati:

Partiamo dai fatti

L’Hantavirus esiste per davvero, su questo non c’è dubbio, e nessuno nega che da anni esistano ricerche su vaccini a mRNA contro l’Hantavirus, ricerche portate avanti anche da aziende come Moderna, che lavorano appunto su piattaforme vaccinali adattabili. Ma è assoultamente normale che aziende che per profitto fanno ricerca medica studino possibili vaccini per possibili epidemie future, lo fanno perché “chi primo arriva meglio alloggia”; si tratta della normalità in un settore industriale dove la concorrenza è spietata. Non è prova di un piano segreto, ma solo la dimostrazione di come funziona la ricerca biomedica al giorno d’oggi.

Le piattaforme mRNA vengono sviluppate proprio perché permettono di adattare rapidamente vaccini a patogeni diversi; è il motivo per cui esistono i laboratori di ricerca. Non è che gli scienziati passano il tempo a costruire vulcani di cartapesta in attesa della prossima emergenza sanitaria. Lavorano anche fuori dai momenti in cui tutti li citano sui giornali.

Esiste un vaccino sperimentale

I post che circolano sostengono che il vaccino mRNA di Moderna in collaborazione con i ricercatori coreani sia “pronto da anni” e che si aspetti solo un’emergenza per somministrarlo alla massa planetaria. Ma è disinformazione: il Vaccine Innovation Center della Korea University e Moderna hanno firmato un accordo di ricerca e sviluppo nel settembre 2023, nell’ambito del programma “mRNA Access” di Moderna, che fornisce candidati vaccinali preclinici a team accademici che lavorano su malattie emergenti o neglette. Al momento, il candidato vaccino è ancora in attesa di finanziamenti per avviare i trial clinici sull’uomo. Quello che invece è pronto e in uso da anni è il vaccino scoperto da Ho Wang Lee, che a sua volta:

…è stato la prima persona nella storia della medicina ad essere il principale responsabile di tutte e tre le seguenti fasi: la scoperta di un virus che causa una malattia umana, lo sviluppo di un metodo di diagnosi per la malattia e lo sviluppo di un vaccino contro la malattia.

La malattia che aveva scoperto è la Febbre emorragica con sindrome renale (HFRS), causata dall’ortohantavirus – stessa famiglia del virus che può provocare la sindrome polmonare da Hantavirus (HPS), per l’appunto – e nel 1989 Wang Lee sviluppò Hantavax, un vaccino contro il virus che dal 1990 è stato approvato per l’uso commerciale in Corea del Sud. Purtroppo Hantavax offre una protezione limitata nel lungo periodo e non copre i ceppi di Hantavirus che causano la sindrome polmonare diffusi in Occidente. È questo il motivo per cui tutt’ora si studia un nuovo vaccino, non un piano segreto.

Il ruolo di Moderna in questa fase è limitato a fornire materiali mRNA e supporto tecnico nell’ambito del suo programma mRNA Access. Non è Moderna a guidare il progetto, ma l’università coreana che usa la piattaforma mRNA di Moderna per una ricerca accademica.

Il motivo per cui la Corea è così avanti è che ogni anno nel Paese si registrano tra 300 e 400 casi di febbre emorragica con sindrome renale causata dall’Hantavirus, casi che avvengono prevalentemente tra giovani uomini tra i venti e i trent’anni.

Stéphane Bancel

Bancel, CEO di Moderna, ha effettivamente guadagnato cifre enormi dalla valorizzazione delle sue quote durante la pandemia COVID, ma questo è avvenuto nel corso di mesi, non in mezz’ora, ed è documentato pubblicamente come qualsiasi altra vendita di titoli azionari da parte di un insider. Citare i suoi guadagni serve a fare indignare i tanti che trovano quelle cifre scandalose, ma non dimostra in alcun modo l’esistenza di un complotto. Puro populismo per suggestionabili.

Concludendo

Non c’è nessun piano di sterminio, ma ci sono narrazioni che uniscono un fatto reale (la ricerca sul vaccino) a una narrativa cospirazionista antisemita già collaudata, aggiornata con l’outbreak corrente per sembrare attuale. Pura malinformazione che segue il solito schema: prendere qualcosa di vero, aggiungere connessioni inventate, condire con una dose di populismo vario e servire caldo mentre la notizia è ancora fresca.

Dovremmo domandarci a chi fa comodo che parte della popolazione mondiale creda a queste narrazioni. La risposta chi segue BUTAC la sa già.

maicolengel at butac punto it

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