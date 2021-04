Ancora sulle morti da vaccino

Aggiungiamo un minimo di contesto e precisiamo che non ci sono state segnalazioni per immortalità tra gli effetti collaterali del vaccino (per adesso)

Davvero, viene da domandarsi come e perché in tanti debbano pronunciarsi su cose che è evidente che non hanno capito. Su svariati canali ci state segnalando articoli che parano di morti da vaccino, articoli che mostrano immagini come quella che vedete qua sopra, o grafici come questo:

In Italia i primi a cavalcare la notizia sono blog che finora non avevamo mai visto prima, pertanto eviteremo di citarli, ché la visibilità è tutto. Sia l’immagine che il grafico comunque hanno altra fonte, arrivano dall’estero. Il grafico è stato realizzato da tal Wouter Aukema, olandese che dice di aver lavorato come analista per governi e multinazionali per trent’anni. Si occupa di numeri ma non ha evidentemente chiara la parte medico-scientifica di queste analisi.

Qui non vogliamo mettere in dubbio i numeri, sono stati raccolti dalle tabelle dell’EMA. Non c’è da sindacare su quelli. Ma c’è da avere acceso lo spirito critico, cosa che evidentemente non tutti sono in grado di fare a comando.

Vediamo di capirci, in Europa sono state usate circa 120 milioni di dosi di vaccino al 3 aprile 2021. Ovviamente ci sono soggetti che hanno già ricevuto la seconda dose, ma anche volessimo far finta che tutte le dosi siano per la metà delle persone siamo comunque di fronte a circa 60 milioni di vaccinati (non è così, sono di più, perché sono tantissimi quelli che hanno ricevuto solo una dose). Ma facciamo finta che siano solo 60 milioni di individui. Il tasso di mortalità in Europa ogni 100mila abitanti, per tutte le cause, è stimabile tra i 600 e i 750 morti all’anno. Quindi fosse passato un anno dall’inizio delle vaccinazioni non dovrei sorprendermi di avere circa 400/450mila morti sui 60 milioni di vaccinati. Non è passato un anno quindi dobbiamo fare una proporzione. Facciamo finta siano passati quattro mesi esatti dall’inizio delle vaccinazioni: mantenendo i numeri citati prima invece che 400/450mila decessi me ne dovrei aspettare 130/150mila circa. Lo capite che i 6mila sono un’inezia, inezia che non è stata messa in alcuna evidenza da EMA perché al momento non risultano prove che quelle 6mila morti siano collegate al vaccino? Sono solo 6mila casi che sono avvenuti nelle due settimane di farmacovigilanza dopo la somministrazione. Ma è statisticamente normale ci siano quel numero di decessi, non per colpa di un vaccino, bensì perché la gente a un certo punto della sua vita muore. Avere un numero minore di decessi dovrebbe farci sospettare che tra gli effetti collaterali del vaccino ci sia l’immortalità. Ogni giorno in Italia muoiono circa 1700/1800 persone – abbiamo una delle popolazioni più anziane d’Europa -, probabile che almeno una sia stata vaccinata nelle ore o nei giorni precedenti, ma ne moriva lo stesso numero anche senza vaccini.

Non spiegare tutto questo nel presentare i numeri significa disinformare.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.