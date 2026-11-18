Antieuropeismo, estremismo di destra e malinformazione

Diventano virali contenuti che esaltano gesti estremisti, senza però specificare alcuni "dettagli"

Ci avete segnalato un post su una bacheca social, o meglio un video condiviso su tante bacheche social, che racconta di qualcosa avvenuto in Polonia.

Il video è questo:

Ce l’avete segnalato sulla bacheca di un leghista che l’ha condiviso con queste parole:

In Polonia 🇵🇱 i politici stanno distruggendo la bandiera dell’UE.

Abolire l’UE è l’unico modo per salvare l’Europa.

Nella legislazione polacca, la bandiera dell’UE non ha status né protezione legale come simbolo statale. Solo la bandiera della Polonia 🇵🇱 ha validità ufficiale

Il post riporta informazioni parzialmente sbagliate, come è tipico di chi fa malinformazione. Sì, è vero che mostra dei soggetti che distruggono la bandiera europea, ma sono politici di uno specifico partito, quello di estrema destra. Difatti uno dei due è Grzegorz Braun, europarlamentare appunto di estrema destra e leader della Confederazione della Corona Polacca. Il 6 maggio 2025 era candidato alle presidenziali. Quel giorno è entrato nella sede del Ministero dell’Industria a Katowice e ha staccato la bandiera UE appesa nell’atrio. Poi l’ha buttata a terra, ci si è pulito le scarpe e l’ha bruciata davanti al palazzo, gridando “Questa è la Polonia, non Bruxelles”. Il video l’ha pubblicato lui stesso su X. Con lui c’erano il deputato Roman Fritz e altri del suo movimento.

La bandiera dell’UE in buona parte dell’UE stessa non ha una tutela penale specifica, in quanto non è la bandiera di uno Stato ma di un’organizzazione internazionale. Solo in alcuni Paesi, tra cui Germania e Italia, gode di uno status di protezione (recente: in Italia l’ha stabilito la Cassazione con una sentenza del 2023). Poi ci sono alcuni Paesi che tutelano i simboli delle organizzazioni internazionali in generale, quindi potenzialmente anche quelli dell’UE: Estonia, Austria, Portogallo e Slovenia.

Quello però che il post non racconta è che in Polonia non è lecito comportarsi come ha fatto Braun: quella bandiera era un oggetto di proprietà del Ministero. Prenderla e bruciarla è reato, prima di furto e poi di danneggiamento, e difatti il 4 novembre 2026 la Procura distrettuale di Varsavia ha comunicato di aver mandato a giudizio Braun, Fritz e altre quattro persone. Tra le accuse c’è proprio la sottrazione della bandiera UE dalla sede del Ministero dell’Industria a Katowice e il successivo rogo davanti al palazzo.

Non raccontare questi dettagli serve a portare avanti sepcifica malinformazione; chi lo fa, in un Paese con una legislazione corretta, andrebbe sanzionato.

Perché malinformazione?

Perché il video risale ad oltre un anno fa e i post che lo condividono non lo spiegano, omettendo inoltre l’appartenenza a partiti estremisti, la denuncia subita dai politici che si vedono nel video e il fatto che è in corso un processo per quanto avvenuto.

Il giorno in cui il termine malinformazione diventerà di uso comune in Italia sarà sempre troppo tardi.

maicolengel at butac punto it

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