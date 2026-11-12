No, non ci sarà un blackout di 72 ore il 17 novembre

Contenuti allarmisti sui social riguardo a un blackout totale tra qualche giorno: cerchiamo di capire da dove nasce la teoria del complotto

Stanno circolando alcune teorie del complotto secondo le quali sarebbe stato detto alla popolazione di fare scorta di viveri e beni di prima necessità perché una intelligenza artificiale potrebbe a breve andare fuori controllo e l’unico modo per fermarla è spegnere internet e la rete elettrica per qualche giorno. Vediamo di capirci qualcosa.

Il 3 novembre 2026 la Commissione europea, nella figura della commissaria per l’uguaglianza, la preparazione e la gestione delle crisi Hadja Lahbib, ha presentato al Forum Europeo della Protezione Civile le nuove linee guida sulla preparazione della popolazione alle emergenze, nell’ambito della strategia “Preparedness Union“.

Le nuove linee guida spiegano quattro azioni che le famiglie dovrebbero essere in grado di affrontare autonomamente almeno nelle prime 72 ore di una situazione di emergenza, ovvero comunicare rischi e minacce prima, durante e dopo l’emergenza, avere l’autosufficienza di almeno 72 ore, essere educati alla preparazione a tali eventi già a scuola senza generare paura, e tenere conto delle persone con disabilità. Tra le situazioni considerate ci sono eventi meteorologici estremi, interruzioni della rete elettrica, interruzioni delle comunicazioni, problemi nell’approvvigionamento idrico, crisi geopolitiche e conflitti e attacchi informatici alle infrastrutture.

Da quest’ultimo punto parte la nostra teoria del complotto: i rischi dell’IA avanzata sono oggetto di analisi serie e alcuni studiosi sono preoccupati dal fatto che sistemi molto autonomi potrebbero comportarsi in modi non previsti dai loro sviluppatori, con l’intelligenza artificiale che potrebbe essere utilizzata per rendere più sofisticati gli attacchi informatici anche perché energia, telecomunicazioni, trasporti e servizi finanziari dipendono sempre più da sistemi digitali.

Da questi rischi seri è partita l’idea che, qualora un’intelligenza artificiale diventasse incontrollabile, l’unica soluzione sarebbe interrompere le infrastrutture che le permettono di operare. Il ragionamento ha una sua logica teorica, dato che un sistema informatico dipende da infrastrutture fisiche, alimentazione elettrica e connessioni, ma esistono diversi problemi legati alla sua reale fattibilità, ovvero che Internet non è un’unica rete centralizzata, che i sistemi di IA sono distribuiti su infrastrutture differenti, che non tutti i sistemi di IA dipendono da Internet per funzionare e che spegnere indiscriminatamente la rete elettrica avrebbe conseguenze enormi su ospedali, trasporti, distribuzione alimentare e servizi essenziali.

Quindi, in sostanza, non risulta alcun piano ufficiale europeo o italiano che preveda di fare scorta di viveri e beni di prima necessità come misura contro un’IA fuori controllo.

Dormite sereni.

SP

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