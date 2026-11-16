Commissione COVID, lapsus e caccia alle streghe

Un video di 7 secondi che dimostra soltanto che far ripetere le stesse cose per dieci ore alla stessa persona può portare a occasionali lapsus. Shock!

C’è un brevissimo estratto video che gira sulle bacheche di tanti sostenitori delle teorie del complotto sulla pandemia. Lo potete vedere qui sotto:

C’è l’ex ministro Speranza che dice:

…è del tutto evidente che noi sapevamo che i rischi erano superiori ai benefici…

L’estratto s’interrompe qui. Omettendo la fine della frase:

…ma non c’era rischio zero.

Il trucco di chi disinforma sta tutto qui, nell’estrapolare quello che per chi ascolta tutta la frase è assolutamemente evidente fosse un lapsus, un refuso, giustificabile quando sono dieci ore che ripeti le stesse cose di fronte a gente che è interessata solo a portare avanti la propria tesi complottista e a trovare terreno per denigrarti.

Qui la trascrizione di quel passaggio specifico con tanto di minutaggio:

In tutto il mondo le agenzie regolatorie hanno deciso […] che gli elementi […] fossero sufficienti per avviare la campagna di vaccinazione.

È del tutto evidente che noi sapevamo

che i rischi erano superiori dei benefici.

ma non c’era rischio zero, tanto che io in aula, 20 giorni prima, come le ho spiegato all’inizio, dico…

c’è un elemento da verificare in corso d’opera con la sorveglianza attiva, con la sorveglianza passiva […]

noi non abbiamo mentito, perché nel momento in cui EMA

e AIFA ci dicono che i benefici sono superiori ai rischi, noi siamo nelle condizioni di avviare la campagna di vaccinazione.

Chiunque dotato di quei neuroni sufficienti a finire le scuole superiori dovrebbe essere in grado di rendersi conto che la frase completa per come è stata detta non sta in piedi, ha solo senso nella sua forma corretta:

…sapevamo che i benefici erano superiori ai rischi, ma non c’era rischio zero.

Lo fa capire quel “ma”, che serve appunto a introdurre un’eccezione a un giudizio positivo. Oltretutto pochi secondi dopo Speranza dice:

EMA e AIFA ci dicono che i benefici sono superiori ai rischi.

Questo è quanto Speranza ha detto e riupetuto durante le dieci ore della sua audizione, o meglio delle sue due audizioni. Nel frattempo qui su BUTAC per la gioia di Noemi sta per uscire un articolo che cerca di fare ordine sulle tante inesattezze che abbiamo visto riportare da alcuni (Buonguerrieri, e Bignami sopratutto) in seguito alle audizioni di Speranza. Ma riteniamo che questo estratto di video andasse trattato a parte. A noi l’avete segnalato come condiviso dalla bacheca di un leghista di Aversa, filorusso, antivaccinista, con un seguito di oltre 20mila follower. Gente così andrebbe sanzionata per come usa la rete e per i danni che può fare nel manipolare i fatti.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti.