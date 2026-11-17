La malinformazione e la Commissione Covid

Quando i numeri vengono interpretati per portare a conclusioni opposte alla realtà

Che barba che noia, che barba che noia, ma ci tocca insistere su questa vicenda visto quanto certi politici e alcune testate la stanno cavalcando.

Ci avete segnalato un altro contenuto di Alice Buonguerrieri, sempre in merito all’audizione di Speranza di fronte alla Commissione Covid. Dice Buonguerrieri:

Avete sentito qualche giornalone o TG raccontare che cosa sta emergendo dalla Commissione d’inchiesta Covid? No, ed è per questo che ve lo raccontiamo. Si sono appena concluse due audizioni fiume dell’ex ministro alla Salute Speranza con dichiarazioni shock. Il Green pass strumento di controllo sociale modello cinese che piace tanto alla sinistra. Non è stato imposto per impedire il contagio e salvare vite, ma è stato uno strumento politico per obbligare tutti ad inocularsi il vaccino. I contratti di acquisto dei vaccini che arrivano nero su bianco che la sperimentazione dei vaccini sarebbe proseguita dopo l’immissione in commercio e che non erano noti l’efficacia e gli effetti a lungo termine. Ebbene, Speranza ha ammesso di conoscere questi documenti così come ha ammesso di sapere che un effetto avverso su cinque era grave, gravissimo o addirittura mortale, perché queste informazioni sono state taciute agli italiani perché, nonostante queste gravi informazioni gli italiani sono stati obbligati con il ricatto ad inocularsi un vaccino di cui di fatto non si conosceva né sicurezza né efficacia. Gli italiani devono sapere che cosa è successo in uno dei periodi più tristi opachi della storia della Repubblica Italiana. Questo è l’impegno che ci siamo presi con voi e lo porteremo fino in fondo. Avete sentito qualche giornalone o TG raccontare?

Noi, per non saper né leggere né scrivere, abbiamo deciso che non bastava limitarsi alle sue parole, e ci siamo sbobinati le due audizioni, della seconda delle quali, mentre scrivo l’articolo, non è ancora uscito il resoconto ufficiale.

Partiamo dai giornaloni, termine che a Buonguerrieri evidentemente piace molto; i giornaloni che non ne parlerebbero. Curioso eh, perché ho trovato la notizia delle due audizioni di Speranza un po’ ovunque, riportata anche con alcune delle affermazioni di Buonguerrieri a corredo.

Nella prima audizione, a fine seduta, Fratelli d’Italia aveva chiesto a Speranza di depositare due cose: gli studi che aveva citato e i pareri su cui era basata la circolare “tachipirina e vigile attesa”. Nella seconda audizione Buonguerrieri apre accusandolo di non aver consegnato niente, rendendo impossibile il lavoro della Commissione. Sugli studi, però, c’è poco da depositare. Sono quattro, sono pubblici, li scarica chiunque abbia una connessione a Internet. Speranza infatti li aveva portati stampati.

Sui pareri invece Lisei ha ragione:

Quel giorno glieli ho chiesti, ha detto che li avrebbe mandati e non ci sono stati mandati.

Speranza li aveva promessi e non li ha mandati. Punto per la Commissione, e si può dire senza problemi. Ma l’asilo Mariuccia ha altre sorprese in serbo, perché a quel punto si alza il concittadino e deputato Bignami:

State prendendo in giro gli italiani…

Cosa nasconde, onorevole Speranza?

Un parere non consegnato diventa così “nascondere i dati agli italiani”. E mentre lo dice, gli studi sono lì sul tavolo.

Purtroppo potremmo andare avanti ore visto quanto sono durate le due audizioni, ma su BUTAC ci sono già sufficienti articoli che, cercando con attenzione, trattano ogni affermazione che è stata fatta in Commissione. Inoltre delle “rivelazioni” più condivise ci siamo già occupati nel pezzo del 12 novembre, e lo ammetto, di pandemia, COVID, vaccini e green pass mi sono occupato talmente spesso che non sento più neanche la necessità di riparlarne, tanto chi a distanza di anni è ancora convinto che sia stato tutto un complotto non cambierà idea grazie a BUTAC.

Gli studi di Pfizer dicono cento volte di più

Lucio Malan, presidente dei senatori di FdI, porta un dato che è “incredibile che sia sempre sfuggito”. Vi riporto il timestamp (i minuti si riferiscono alla registrazione integrale della seduta del 6 novembre; la trascrizione ufficiale ancora non era stata pubblicata, quindi l’abbiamo fatta noi sfruttando NoteGPT) delle sue frasi:

4:22:02 : “secondo AIFA gli eventi gravi correlabili sono stati 6 ogni 100 mila dosi”.

: “secondo AIFA gli eventi gravi correlabili sono stati 6 ogni 100 mila dosi”. 4:22:12 : “secondo lo studio randomizzato, controllato, fatto da Pfizer […] non sono 6 ma 3.900”.

: “secondo lo studio randomizzato, controllato, fatto da Pfizer […] non sono 6 ma 3.900”. 4:22:28 : qui dice “100 volte di più”.

: qui dice “100 volte di più”. 4:24:21 : “se il rischio anziché essere 6 è 3.000, evidentemente il rischio e beneficio…”.

: “se il rischio anziché essere 6 è 3.000, evidentemente il rischio e beneficio…”. 4:25:13: “credo che ci fosse un sistema per evitare di non vedere tutti questi studi”.

Secondo Malan, per AIFA gli eventi gravi correlabili al vaccino sono 6 ogni 100.000 dosi. Negli studi di Pfizer e Moderna, invece, secondo quanto dice Lucio Malan sarebbero migliaia. Conclusione a cui giunge chi ascolta quel passaggio: il rischio è stato nascosto, forse “apposta”. Un po’ come accusava Bignami all’inizio.

Peccato che stia confrontando due cose diverse. Negli studi registrativi si contano tutti gli eventi gravi capitati ai partecipanti, per qualunque causa. Infarti, incidenti, appendiciti, tutto. E si contano in entrambi i gruppi, vaccinati e placebo. Nello studio Pfizer pubblicato sul NEJM erano lo 0,6% tra i vaccinati e lo 0,5% tra chi aveva ricevuto il placebo, cioè acqua salata. I 6 di AIFA, invece, sono solo i casi in cui, dopo la verifica, il vaccino è risultato una causa plausibile.

Mettere uno accanto all’altro i due numeri e gridare al complotto è come contare tutti quelli che finiscono al pronto soccorso dopo aver mangiato una pizza e dare la colpa alla pizza.

Otto milioni di contagiati col Green Pass, 17.000 morti

Sempre Malan:

3:55:26–3:55:40: in quei 9 mesi di vigenza ci sono stati 8 milioni di italiani idonei al Green Pass che sono stati contagiati. 95.600 sono finiti in ospedale, 5.000 in terapia intensiva, 17.000 sono morti.

Messa così, sembra la prova che il vaccino non serviva a niente. Ma il problema è che quelli citati da Malan sono numeri assoluti. A fine 2021 in Italia i vaccinati erano la grande maggioranza della popolazione. Se vaccini quasi tutti, anche una percentuale piccola di “fallimenti” diventa un numero grande. Speranza lo spiega così: “Se tu hai un insieme enorme, anche una piccola percentuale raggiunge un numero assoluto significativo”.

Per spiegare la questione in maniera semplice facciamo un esempio usando però i numeri reali relativi al bollettino ISS del 26 gennaio 2022. Il periodo quindi è dicembre 2021-gennaio 2022, cioè in pieno Green Pass e in piena Omicron, e la popolazione considerata è quella dai 12 anni in su. Prendiamo un’ipotetica cittadina con 100mila abitanti (over 12 anni); di questi circa il 12/13% degli abitanti sopra i 12 anni non è vaccinato, 12500 persone; i restanti sono vaccinati. Se applichiamo i numeri del bollettino scopriremo che:

Contagiati: tra i non vaccinati 1345 – tra i vaccinati 5172

Ricoverati: tra i non vaccinati 27 – tra i vaccinati 35

In terapia intensiva: tra i non vaccinati 3,3 – tra i vaccinati 1,9

Morti: tra i non vaccinati 4 – tra i vaccinati 4,5

Quindi se fossimo Malan e leggessimo questi numeri ci verrebbe da affermare che i morti sono circa gli stessi, ma i contagiati sono molti di più tra i vaccinati. Il problema è che i numeri vanno letti inquadrandoli nella maniera corretta, e quei numeri ci dicono che:

Contagiati: 1 non vaccinato su 8 – 1 vaccinato su 17 (meno della metà)

Ricoverati: 1 non vaccinato su 463 – 1 vaccinato su 2.503 (circa un quinto)

In terapia intensiva: 1 non vaccinato su 3.688 – 1 vaccinato su 45.265 (circa 12 volte di meno)

Morti: 1 non vaccinato su 3.165 – 1 vaccinato su 19.263 (circa 6 volte di meno)

Il numero assoluto vi dice quanti erano. La percentuale vi dice quanto rischiavano. Malan vi mostra solo il primo.

Non credo sia necessario aggiungere altro, voi?

maicolengel at butac punto it

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