La Russa, il fascismo e la citazione completa

Qualche precisazione sulle affermazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sul fascismo

Ignazio La Russa, presidente del Senato, venerdi 13 novembre 2026 nell’aula consiliare di Palazzo Marino a Milano, durante la 17esima edizione di “Giovani di sana e robusta Costituzione”, ha detto agli studenti delle superiori presenti in sala:

La volontà del popolo può essere imperfetta, d’altronde è il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista

Quasi tutti, da venerdì sera, stanno riprendendo la frase solo nella parte centrale, eliminando il contesto, e questo – ricordiamolo – è sempre sbagliato.

Il contesto è il seguente. La Russa stava rispondendo a un libro di Gustavo Zagrebelsky e difendeva la volontà popolare: “Chi si vuole ergere a giudizio della volontà popolare è il più antidemocratico che esista”. Per spiegarsi ha tirato in ballo anche Barabba: “Se il popolo non avesse scelto Barabba e Gesù non fosse stato crocifisso, non avremmo avuto il Cristianesimo”.

La frase però andrebbe inquadrata meglio anche dal punto di vista storico.

Capiamoci, non ci vuole molto:

Alle elezioni del 1921 i fascisti presero circa 35 seggi su 535: erano quindi una minoranza, non la volontà del popolo.

Mussolini non arrivò al governo con un voto, ci arrivò grazie all’incarico del Re dopo la marcia su Roma (ottobre 1922), ma lo squadrismo era già attivo da due anni.

Le elezioni del 1924 si tennero con la legge Acerbo, che dava un premio di maggioranza enorme, e in un clima di violenze . Matteotti, che ebbe il coraggio di denunciare brogli e intimidazioni in Parlamento, fu ucciso pochi giorni dopo.

. Matteotti, che ebbe il coraggio di denunciare brogli e intimidazioni in Parlamento, fu ucciso pochi giorni dopo. I plebisciti del 1929 e del 1934 avevano una lista unica, a regime già instaurato.

Quindi sì, il consenso al fascismo ci fu. Ma arrivò dopo la presa del potere, in un Paese dove le voci dissidenti venivano messe a tacere.

Sia chiaro: con quella frase La Russa non stava esaltando il fascismo. Però ha anche detto:

C’è stata la marcia su Roma, dopo santificata dal popolo. Ha sbagliato il popolo, ma non c’è un rimedio oltre a quello di dare fiducia alla volontà popolare, che è il valore più alto della democrazia.

Sì, certo, la marcia su Roma “santificata dal popolo”. Il problema è che la “santificazione”, se così vogliamo chiamarla, è arrivata dopo, non prima, in un clima in cui chi si metteva contro il regime rischiava grosso.

La Russa è la seconda carica dello Stato. Quando parla di certe cose, specie davanti a dei ragazzi, dovrebbe dosare le parole, o magari evitare certi argomenti.

In chiusura mi viene voglia di invitare La Russa a vedere M. Il figlio del secolo. Non ho dubbi che l’abbia già visto, o che abbia letto tutti i libri di Scurati. Sia chiaro, non sono una perfetta analisi storica, e so bene che alcuni passaggi hanno fatto storcere la bocca a qualcuno. Ma restano una ricostruzione, in buona parte fedele, di come il fascismo nacque e prese il potere nel nostro Paese.

Non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

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Immagine di testa di Leonardo Basso su Unsplash