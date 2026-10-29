ATTENZIONE: MrBeast e la truffa Jamewex

Un metodo già utilizzato dai truffatori per guadagnare credibilità tramite i profili social di nomi noti e farsi inviare denaro

Ci è stato segnalato lo screenshot che potete vedere qui sopra. Mostrerebbe la pagina X del popolare influencer americano MrBeast. Uso il condizionale perché quella originale è questa:

A parte una lievissima differenza nel numero dei profili seguiti da MrBeast (nel fake sono 2312, in quello originale sono 2311) e nel post pinnato in alto il profilo è identico, anche il numero di post pubblicati è lo stesso. La differenza importante sta proprio nel post pinnato e in quel dominio strano subito sotto il nome del profilo: jamewex.com.

Si tratta di un sito di scommesse e trading online, aperto il 22 ottobre 2026 (come verificato tramite WhoIs), per cercare di monetizzare il più possibile grazie a trucchetti come quel falso post frimato MrBeast, post che si può vedere nello screenshot di apertura ma che per comodità ho trascritto:

MrBeast @MrBeast · 52m (Pinned) I’m excited to announce the launch of my very own crypto casino! To celebrate, I’m giving away $2,500 to everyone who registers – and you can withdraw the bonus instantly. How to claim your reward: Go to Jamewex.com Enter the special promo code: GIFT Receive your $2,500 bonus This post will be deleted one hour after publication. The promotion will run for a few days, so don’t miss your chance!

E tradotto qui di seguito:

MrBeast @MrBeast · 52 min (Fissato in alto) Sono entusiasta di annunciare il lancio del mio casinò crypto personale! Per festeggiare, regalo 2.500 dollari a chiunque si registri, e potete prelevare il bonus immediatamente. Come ritirare il premio: Andate su Jamewex.com Inserite il codice promozionale speciale: GIFT Ricevete il vostro bonus da 2.500 dollari Questo post verrà cancellato un’ora dopo la pubblicazione. La promozione durerà qualche giorno, quindi non perdete l’occasione!

Non sappiamo se il profilo di MrBeast sia stato violato e modificato per pochissimo tempo, o se sia stato falsificato solo lo screenshot. Sappiamo però che è già successo qualcosa di simile. Nel luglio 2020 gli account Twitter di Elon Musk, Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Apple e altri furono violati per pubblicizzare una truffa in bitcoin. In poche ore all’indirizzo dei truffatori arrivarono oltre 110.000 dollari da centinaia di transazioni.

Chi ci casca rischia di perdere cifre magari non enormi, ma comunque significative.

Il principale segnale a cui stare attenti è la leva d’urgenza, che abbiamo già visto in passato e che funziona sia per contribuire alla diffusione dei post che al far fare azioni a chi se li trova in bacheca. Fare leva sulla necessità di velocità serve a non farci fermare a riflettere, e purtroppo su una popolazione, quella del web, abituata a fare tutto d’impulso, funziona alla grande.

Il meccanismo con cui ci fregano è sottile quanto subdolo: da un lato ci dicono che ci daranno un bonus monetario, da usare sul sito in questione. Il bonus genererà delle vincite, ma per prelevarle ci verrà chiesto di aprire un profilo, il quale richiederà che venga fatto un vero deposito di denaro. Una volta fatto il deposito è troppo tardi: abbiamo di fatto regalato soldi a uno sconosciuto senza alcun legame con MrBeast.

Occhio al portafoglio.

redazione at butac punto it

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