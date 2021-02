Austria la polizia si toglie i caschi contro la dittatura sanitaria

Ci avete segnalato l’ennesimo post disinformativo che circola sui social, a questo giro si parla di Austria e dittatura sanitaria.

Sono tanti i post che hanno circolato in merito, a me l’avete segnalato su Twitter e Facebook, ma da quel che ho capito lo stesso genere di contenuto sta girando anche su canali come Telegram, WhatsApp e compagnia bella.

Noi lo trattiamo partendo dal post di radio Savana del 31 gennaio:

Il padrino di mio figlio è di Graz, vive a Vienna e lavora per la televisione austriaca, quindi ero un filo avvantaggiato nel fare ricerche sulla vicenda.

RadioSavana riporta:

Austria (Vienna), una parte della Polizia si toglie il casco e marcia insieme ai cittadini contro lockdown e dittatura sanitaria.

Quelli che vedete non sono affatto poliziotti che stanno sfilando CON i manifestanti, ma poliziotti che stanno accompagnando i manifestanti. Ogni Paese ha le sue regole, in Austria il casco lo si indossa quando è necessario (ad esempio per caricare la folla o proteggersi dalla stessa). La regola è cercare di evitare l’escalation di violenza in manifestazioni di questo genere, soprattutto in questo caso in cui i permessi per 15 delle 17 manifestazioni in programma erano stati revocati era importante trattare la situazione con delicatezza per evitare che si degenerasse.

Qui, usando Google Translate, potete leggere che si fa riferimento appunto alle “scorte della polizia” per i gruppi che giravano per la città dopo che le manifestazioni erano state vietate.

Come riportano le cronache viennesi la polizia ha scelto in certi casi di lasciare spazio ai manifestanti senza intervenire, in quanto tra la folla c’erano anche madri con bambini, passeggini e anziani. Come si legge anche su Reuters sono comunque stati disposti alcuni arresti e ci sono stati scontri, sia con la stampa che con la polizia.

La polizia che si vede nel video di Radio Savana sta scortando i manifestanti, non manifestando con loro. I manifestanti guarda caso li si riconosce dall’essere tutti (o quasi) senza mascherina. I poliziotti la indossano, senza eccezioni. Perché indossarla ancora, se si sta manifestando contro la dittatura sanitaria?

Non credo di dover aggiungere altro.

