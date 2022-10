Blast from the past – L’auto ad acqua che fa 5.000 km con 5 litri

Questo articolo si intitola Blast from the past perché la prima volta che parlammo di auto ad acqua era il lontano 2014, la pandemia ancora non sapevamo cosa fosse, e BUTAC stava muovendo i suoi primi passi.

Nel 2014 mi segnalavate un video dove il simpatico signor Enrico, insieme a quello che credo fosse un nipotino, ci raccontava della sua invenzione, Hydromoving. Nel video il signor Enrico spiegava chiaramente che la sua invenzione non consisteva in un’auto “ad acqua”, bensì in un sistema nato per studiare un possibile risparmio di carburante; difatti, come raccontava lui stesso nel 2014:

Le vetture in Test sono…. IBRIDE…. Benzina , Gasolio, Metano, GPL , Etanolo + Ossidrogeno. La quantità del carburante originale , variabile dal 30 % al 70 % viene sostituita con la medesima quantità di Ossidrogeno prodotto On- Board e iniettata On-Demand direttamente in camera di combustione .

Noi spiegavamo che:

Il sistema NON sostituisce i motori a combustibile e non è previsto lo faccia in futuro, serve solo a risparmiare una dose di carburante (con relativa buona dose di minore spazio nel bagagliaio a quanto sembra dalle foto e dal video), il sistema non è che sia qualcosa di nuovo o rivoluzionario, e nemmeno di molto chiaro.

Le Iene, qualche mese dopo il nostro articolo, facevano un servizio esaltando la suddetta invenzione, servizio che contribuì a renderla virale, così virale che da allora non ha più smesso di circolare. Quando me la prendo con le Iene è per questo: a volte confezionano buoni servizi, accompagnati però da altri fatti apposta per attirare audience e non per diffondere buone informazioni. Quello sull’auto ad acqua faceva parte del secondo tipo. Uscito nel 2014, trova tuttora estimatori. Perché sia mai che negli anni sia stato cancellato o aggiornato, spiegando meglio le cose.

A causa del servizio delle Iene nel 2015 fummo costretti a ritornare a spiegare la questione, evidenziando per l’ennesima volta che non si tratterebbe di un auto ad acqua, ma di una vettura normale che ha nel bagagliaio un sistema – spiegato sempre un tanto al chilo – che servirebbe a far risparmiare carburante, in una misura non quantificata con precisione da dati verificabili.

Se in otto anni il sistema non è stato acquistato dalle case automobilistiche di mezzo mondo evidentemente c’è qualcosa che non va, le ragioni possono essere tante, quello che però è certo è che dopo otto anni quella del signor Enrico non è una novità, e neppure la rivoluzione che alcuni avrebbero voluto farci credere nel 2014. Eppure qualcuno che ancora la spinge come se lo fosse c’è, e voi ce lo segnalate.

Hum3d

Ad esempio, in inglese nel 2021 sul sito Hum3d, per un contest legato alla modellazione 3D, veniva pubblicata un’elaborazione dal titolo:

A New Bridge for Sustainability

L’immagine realizzata era di un auto che portava sulla fiancata il marchio Hydromoving, e nelle poche parole ad accompagnare l’immagine trovavamo scritto, per mano dell’artista italiano che ha realizzato la modellazione 3D:

My dream is to see applied technology committed to creating a bridge between the past and a sustainable, respectful and inclusive future. In order to defend, maintain,create,the beauty and wealth that our planet has given us. Hydro Moving, a project by Lorenzo Enrico, is an example of this. An engine that can be applied to any car, powered by rainwater that allows you to travel 5000 km with a liter.

Fa sorridere che dopo anni passati a sostenere che facesse 5000 km con 5 litri ora siano diventati 5000 con un solo litro. Ovviamente, come spiegato dallo stesso Enrico, entrambe le informazioni sono sbagliate.

Notizie (false) 24 ore

E ancora, nel 2022, su uno dei tanti siti che cercano ancora di monetizzare ogni possibile notizia sensazionalistica ecco spuntare la nostra auto ad acqua, su Notizie 24 Ore (già in black list da tempo):

Un’automobile che va ad acqua è di certo un grande sogno, spesso ipotizzato ed accarezzato anche dai meno esperti del settore. Grazie ad un ingegnere italiano, Lorenzo Enrico, questo sogno è diventato realtà. Questo ingegnere pugliese, infatti, ha inventato un’automobile che funziona interamente ad acqua e consente di poter percorrere 5mila km con soli 5 litri di acqua. Una vera rivoluzione non soltanto nel settore delle auto ma anche per l’ambiente.

Concludendo

Il sito di Hydromoving è ancora attivo, come anche i profili social di Enrico e Hydro: tra post critici sull’elettrico, altri che condannano i filtri delle auto, alla fine pare che l’unico modo per non inquinare dovrebbe essere quello inventato da questo signore.

Qualche anno fa sul canale di uno youtuber che (purtroppo) oggi non c’è più parlarono di impianti simili a quello di Enrico, mi sto riferendo al canale di Emanuele Sabatino, Ema Motorsport per chi lo seguiva. Ema spiegò che un risparmio poteva esserci – fino a 500 euro l’anno in costi di benzina in meno – se si fanno 20mila chilometri l’anno. Con però costi di manutenzione da calcolare…

A voi qualsiasi ulteriore considerazione.

