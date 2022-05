No, non è Bandera tra le SS

Oggi ce la caviamo con poco, visto che quanto andiamo a trattare riguarda una singola fotografia risalente alla Seconda guerra mondiale. Non partiamo da una segnalazione, o meglio partiamo da una segnalazione che però riguardava altro, ma nel fare le verifiche per l’altra notizia mi sono imbattuto in tantissimi profili social che condividevano questa fotografia:

Post come questo, dal profilo anonimo di @CcharlyCarlo, che scriveva il 7 maggio:

Oltre il 20% degli ucraini sono suoi figli. Stepan Bandera responsabile di migliaia di morti, ricordato ogni anno il 1 gennaio COME DELIBERATO DAL PARLAMENTO UCRAINO perché come specificato che “FU UNA FIGURA DI RILIEVO DEL MOVIMENTO SI LIBERAZIONE NAZIONALE DELL’UCRAINA !

Ma cercando ci si accorge di come tanti condividano quest’immagine sostenendo che nella foto sia presente Stepen Bandera. Tra post sui social network o articoli su blog vari, pare certo che quello al centro della foto sia appunto Stepen Bandera in uniforme nazista. Ad esempio qui come la pubblica KulturJam (sito che dice di fare “cultura popolare” in Italia):

Armstrong Economics (sito di analisi economiche):

CausaOperaia (sito di sinistra brasiliano):

Sono tantissimi i siti che sostengono che quello al centro sarebbe appunto Stepen Bandera. ma basta fare una ricerca per immagini per scoprire che è una bugia, una bufala, una fake news, chiamatela come volete.

Quello al centro della foto è Reinhard Gehlen, un generale tedesco, sia chiaro, somiglia tanto a Bandera, ma di foto con Bandera in uniforme nazista non ce ne sono e quindi il web russofilo ha cominciato a diffondere questa, dando a intendere che sia qualcosa che non è.

Quello che però va evidenziato è che finché a condividerla sono appunto solo profili social ci sta, non si può pretendere che un singolo utente si metta a verificare ogni sua condivisione (anche se sarebbe bellissimo) ma quando a farlo e a dare informazione errata sono siti e blog che pretendono di fare cultura e informazione, come non hanno verificato quella foto, è probabile che non verifichino anche il resto che pubblicano. Stateci attenti.

Non posso aggiungere altro.

