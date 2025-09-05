Capita spesso online di trovarsi di fronte a immagini che vorrebbero tramandare la “saggezza degli antichi”; ce ne avete segnalata una che non avevamo mai visto prima, e abbiamo pensato di fare cosa gradita nel trattarla, sia mai che qualcuno stia cercando di comperare una tazza di rame convinto che quanto qui narrato sia corretto.

L’immagine l’avete vista in apertura di articolo, ma per comodità ve ne riportiamo il testo:

Bere acqua da una tazza di rame aiuta a:

Uccidere i batteri Stimolare il cervello Regolare il funzionamento della ghiandola tiroidea Alleviare il dolore dell’artrite Migliorare la salute della pelle Ritardare l’invecchiamento Migliorare la digestione Eliminare l’anemia Ridurre il rischio di cancro e malattie cardiache



C’è qualcosa di vero in questi supposti benefici del bere da una tazza di rame? Poco o niente.

L’unica cosa vera è che il rame ha proprietà antibatteriche, e difatti viene usato in alcuni rivestimenti ospedalieri o nelle tubature, ma questo ovviamente non significa che bere acqua da un bicchiere di rame lo trasformi in un disinfettante per il nostro corpo.

Tutte le altre affermazioni sono false e, come sempre in questi casi, non siamo noi a doverne dimostrare la falsità: è chi diffonde l’immaginetta a doverne dimostrare l’accuratezza, portando prove di questi supposti benefici. Prove che non esistono, ma a chi la diffonde non interessa, perché vige il solito detto da social:

Male non fa

Ma è una sciocchezza, perché non è vero che non fa male: diffonde informazioni false che possono raggiungere persone che ci credono e che magari il giorno stesso comprano online – specie visto che, tra algoritmi e analisi degli utenti, la pubblicità casca sempre a pennello – una tazza di rame, spesso pagandola dieci o venti volte il suo valore reale. Persone che magari dallo stesso venditore della tazza si fanno convincere ad annullare una visita medica preferendo farsi abbindolare da un guru new age che sostiene che, grazie a quella tazza e altri rimedi magici, si possano rimandare di uno o due anni l’invecchiamento e, quindi, anche la prevenzione.

Perché il marketing della fuffa parte sempre da oggetti innocui che, presi da soli, male non sembrano fare.

