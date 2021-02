Berlino e il lockdown su dati falsi

Su La Verità è apparso nei giorni scorsi un articolo che traduceva suppergiù quanto riportato dal Die Welt tedesco. Titolo dell’articolo italiano a firma di Antonio Grizzuti:

Berlino ha rinchiuso la popolazione con un report falso sui dati del Covid

Fonte della notizia? Appunto il Welt tedesco, testata in linea con La Verità, conservatrice spinta a destra. L’articolo tedesco titola:

Il ministero dell’Interno ha assunto scienziati per giustificare le misure per il Corona Virus

Che non è proprio la stessa cosa. Se leggiamo l’articolo su Welt, difatti, non troviamo mai l’accusa – molto forte – che i dati fossero falsi, ma solo che sia stato “disegnato” uno scenario peggiore di quanto non fosse per giustificare appunto il lockdown tedesco.

Vediamo però di capirci, quello che ha fatto il governo tedesco è esattamente uguale a quanto è stato fatto in quasi tutti i Paesi occidentali, Italia compresa. Da noi gli scienziati avevano preparato diversi scenari, e i giornalisti avevano riportato solo quelli peggiori, così da potersi permettere attacchi al governo e alle misure di contenimento. Stessa cosa sta succedendo in Germania. A marzo 2020 il governo federale aveva chiesto agli scienziati di preparare dei modelli di studio sulle possibili evoluzioni della pandemia e oggi certi giornalisti danno a intendere ai loro lettori che si sia volutamente scelto di usare lo scenario peggiore per giustificare un pesante lockdown. Ma sono balle. Esattamente come lo erano da noi.

Il governo ha solo chiesto di fare modelli che prevedessero tutti i possibili scenari, tra cui anche quello peggiore. Le misure prese dal governo tedesco erano simili a quelle prese da quello italiano, senza che in nessuno dei due Paesi ci si fosse basati sul peggior scenario possibile, bensì solo sull’analisi scientifica dei fattori in gioco. Come era giusto che fosse.

Chiunque si occupi di questo genere d’emergenza potrebbe confermare che quanto fatto dal governo tedesco (e italiano) fosse in linea con quanto richiesto dalla situazione. Die Welt sta cercando un attacco politico e difatti la notizia in Germania è stata subito cavalcata dall’estrema destra.

Sia chiaro, la politica (e gli intrallazzi) pervadono questa pandemia, ed è davvero vergognoso pensare ci siano soggetti disposti a tutti pur di portare acqua al proprio mulino. Fa “piacere” vedere che tutto il mondo è paese e che anche in Germania hanno giornalisti che come obiettivo non hanno quello di informare ma solo quello di avvelenare il pozzo.

L’unica differenza coi nostri è che gli autori di Die Welt hanno comunque scritto un articolo che non dice falsità: omette particolari, spinge sull’indignazione ma evita le bugie… La Verità con quel titolo invece sparge letame a piene mani.

Non credo di dover aggiungere altro.

