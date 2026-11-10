Bhakdi e i miliardi di cervelli guasti

Ma lo dice Bhakdi, senza alcuna prova. Perché dobbiamo fidarci?

Ci avete segnalato un post che circola nei gruppi antivaccinisti italiani, lo vedete qui sopra, ma vi riporto il testo nella sua interezza.

I’m no longer optimistic. I fear these mRNA vaccines have already done their job. We’re seeing billions of people whose brains no longer function the way they should. They’re altered.

— Prof. Sucharit Bhakdi

Che tradotto:

Non sono più ottimista. Temo che questi vaccini a mRNA abbiano già fatto il loro lavoro. Vediamo miliardi di persone il cui cervello non funziona più come dovrebbe. Sono alterate.

La citazione è vera, Bhakdi l’ha detto sul serio. Il video circola almeno da luglio 2025, ma concetti simili li ripete dal 2022, quando alla Better Way Conference di Vienna raccontò che, secondo non meglio precisati psicologi, i vaccinati non amavano più e non avevano più volontà.

Ma chi è Bhakdi?

Un microbiologo di origini thailandesi, che operava in Germania, in pensione dal 2012. Il suo campo erano i batteri e le loro tossine. Non i vaccini, e tantomeno il cervello.

Bhakdi durante le fasi iniziali della pandemia fece previsioni su come sarebbe andata, e si sono rivelate tutte sbagliate. Science Feedback ci ricorda che sostenne che la pandemia era finta e successivamente disse che i vaccini che avrebbero decimato la popolazione mondiale: dichiarazioni che sul momento sono state smentite da più organizzazioni e in seguito sono state smentite dai fatti. La popolazione mondiale non è stata decimata dai vaccini, in compenso la pandemia ha fatto una strage di morti. Persino il governo thailandese ha definito fake news le sue dichiarazioni sui contratti Pfizer.

Bhakdi ha diretto per anni l’Istituto di Microbiologia Medica e Igiene dell’Università Johannes Gutenberg di Mainz. Peccato che poi le università di Mainz e di Kiel, dove appunto aveva insegnato, hanno preso le distanze dalle sue dichiarazioni. T-online ha inoltre riportato che Mainz voleva impedirgli di continuare a usare il titolo di professore.

Su BUTAC ci siamo occupati di lui più volte.

L’autorità trasferita

Siamo di fronte all’ennesimo professionista sfruttato da chi ha bisogno di personaggi autorevoli per portare acqua al mulino della disinformazione. Funziona così: prendi qualcuno che è stato davvero bravo in un campo e lo fai parlare di qualcos’altro. Il titolo resta, la competenza no. Un po’ come se io usassi Burioni per parlare di propaganda filorussa: non sarebbe la sua materia, ma sarebbe comunque una voce con un suo seguito. O quando sentiamo “generali” parlare di economia o educazione. Quando Bhakdi parla di cervelli “alterati” non sta usando la sua competenza, sta usando il suo nome e l’autorevolezza che aveva in passato. Purtroppo chi lo condivide non guarda questi “dettagli”, si limita a guardare chi le dice: un “Prof.” nella firma, un istituto universitario nel curriculum, e il gioco è fatto.

È lo stesso meccanismo per cui un Nobel per la chimica che parla di vitamina C contro il cancro viene preso sul serio (è successo, con Linus Pauling, e aveva torto). Un titolo serve a capire se una persona sa di cosa parla nel suo campo. Fuori da lì, conta solo una cosa: le prove. E Bhakdi, per dimostrare che miliardi di persone hanno il cervello danneggiato, non ne porta nessuna. Se miliardi di cervelli funzionassero male, ce ne saremmo accorti. E invece non c’è niente di tutto questo, c’è solo un signore che lo dice in un video.

Oddio, tra chi frequenta i canali Telegram dove ci avete segnalato questo post un po’ di cervelli danneggiati li abbiamo visti, ma ben lontani dall’essere miliardi, per fortuna.

maicolengel at butac punto it

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