La SLA, il cancro, Telethon e l’ignoranza

Ancora una volta, vediamo una mancanza di conoscenze alla base di teorie complottiste senza alcun fondamento, ma potenzialmente molto dannose

Oggi trattiamo una frase, breve, semplice, ma che dimostra in due righe o poco più cosa siano ignoranza e complottismo. La frase è questa:

La sla, a mia memoria, non si sapeva neanche che cosa fosse. Adesso pare spesseggiare. Il cancro, poi, sembra ormai più diffuso del raffreddore. E sono decenni che telethonano, che la “ricerca” ingoia quasi più soldi dell’Africa. Boh.

La frase è di Rino Cammilleri, giornalista e scrittore, che l’ha scritta il 21 ottobre sul suo blog: Antidoti.

Cerchiamo di spiegare perché questa frase, nella sua semplicità, sia così sbagliata.

La SLA

La SLA è stata descritta una prima volta nel 1869 da Charcot, ed è diventata famosa in tutto il mondo nel 1939, quando fu diagnosticata al campione di baseball Lou Gehrig.

Che Cammilleri non la conoscesse è un problema suo, non rilevante ai fini epidemiologici. È una malattia rara, nessuno lo nega: in Italia gli studi su base regionale indicano poco più di 2 nuovi casi ogni 100.000 abitanti all’anno, e colpisce soprattutto dopo i 50 anni. Se “spesseggia”, come dice Cammilleri, è perché la popolazione invecchia, le diagnosi sono migliorate e certi casi hanno dato alla malattia una visibilità che prima non aveva.

Il cancro

Il cancro non è diffuso più del raffreddore. Prendiamo i numeri italiani: secondo I numeri del cancro in Italia 2025, le diagnosi del 2025 sono circa 390.000, stabili rispetto al 2024. Inoltre, ed è importante ribadirlo, negli ultimi dieci anni i decessi oncologici sono calati del 9%, con un -24% per i tumori del polmone e un -13% per quelli del colon-retto. Anche qui i numeri dipendono dall’età media della popolazione: un tempo si moriva meno di cancro perché si moriva prima, di altre malattie. Oggi, grazie alla medicina, tanti arrivano a un’età in cui è più comune sviluppare un tumore.

Perché ne parlo?

Ne parlo perché quello di Cammilleri, con la sua frase su Telethon, è un attacco alla ricerca, un attacco che la Fondazione Telethon non merita. Secondo la pagina che Telethon dedica alla SLA, i progetti finanziati sono 80, per un totale di poco più di 14,3 milioni di euro. È circa un quinto di quanto Telethon ha raccolto nel solo 2024: oltre 69 milioni di euro.

Di attacchi alla Fondazione Telethon negli anni ce ne siamo occupati più e più volte.

maicolengel at butac punto it

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Immagine di testa di Katt Yukawa su Unsplash