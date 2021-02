Bill Gates, ByoBlu e i terreni agricoli

Nessuna segnalazione stavolta, ma un piccolo divertissement. Claudio Messora adora spargere letame su soggetti come Bill Gates, sono anni che quando può lo fa. A volte però a furia di spargere letame si pesta una merda, e dopo pulirsi non è così facile.

Il 19 gennaio su ByoBlu, a firma Francesco Capo, compariva l’ennesimo video articolo complottista, dal titolo:

BILL GATES FA INCETTA DI TERRENI AGRICOLI. A NOI DICONO: “NON POSSEDERETE NULLA E SARETE FELICI”

Sia chiaro, l’articolo racconta una storia vera: Bill Gates e la sua fondazione negli ultimi anni hanno fatto incetta di terreni coltivabili negli States. Capo ci racconta la vicenda con queste parole:

… è notizia di pochi giorni fa che Bill Gates sta facendo incetta di terreni agricoli negli Stati Uniti, dove è diventato il più grande proprietario terriero. In poco tempo e silenziosamente il fondatore di Microsoft è arrivato ad acquistare circa 269 mila acri di terreno, più di un 1 miliardo di metri quadrati*. La notizia l’ha rivelata “The Land Report”, il principale magazine di proprietari agricoli degli USA. Il multimiliardario americano ha un portafoglio di campi agricoli sparsi in ben diciotto Stati. I possedimenti più grandi sono in Louisiana (69.071 acri), Arkansas (47.927 acri) e Nebraska (20.588 acri). Secondo The Land Report, Bill Gates li possiede direttamente o tramite Cascade Investments, il suo principale fondo d’investimento personale. Quella dell’agricoltura, per il quarto uomo più ricco al mondo, è una fissa.

Non ha mica torto, è vero che Gates ha comperato tutti quei terreni, quello che però Capo non fa è domandarsi come mai Mr. Microsoft abbia fatto quell’acquisto. Ovviamente è una questione che non interessa a chi fa giornalismo a tesi. La cornice nella quale viene inserita l’informazione è che ci dicono che noi umili mortali dovremmo non possedere nulla, e ovviamente il sempreverde Gates è cattivo e vuole sicuramente farci qualcosa di male, quindi quando si inserisce l’acquisto dei terreni pensiamo subito che il suo scopo sia malvagio.

Peccato che Capo non abbia fatto quel passettino in più, magari per comprendere il progetto che da qualche anno Bill Gates sta portando avanti. Progetto che magari vedrebbe il favore di tanti follower di ByoBlu (sempre che gli venisse presentato nella giusta cornice). Perché vedete, Bill Gates ha fatto incetta di campi coltivabili poiché da anni sostiene che il futuro dell’alimentazione, per combattere la crisi climatica, sia migliorare l’uso dei terreni coltivabili e spingere i Paesi più ricchi a mangiare carne sintetica.

La Fondazione Gates ha aperto una sua sussidiaria l’anno scorso, che si chiama Bill & Melinda Gates Agricultural Innovations, con l’obiettivo di fornire ai piccoli coltivatori di alcuni Paesi gli strumenti necessari ad avere raccolti più gradi e adattarsi ai cambiamenti climatici. La fondazione sta studiando sistemi per avere un’agricoltura il più possibile sostenibile, eliminando parte degli allevamenti intensivi, per cercare di limitare al massimo emissioni di gas serra e altre pratiche che contribuiscono ai cambiamenti climatici in atto.

Tutte cose che il piccolo coltivatore non potrà mai sperimentare se prima qualcuno più ricco di lui non le ha ottimizzate, impiegando il proprio denaro. Il rischio per il piccolo è di perdere i propri risparmi, per ottenere innovazioni che potrebbero anche non portargli vantaggi. Chi invece ha soldi da poter spendere per sperimentare, come Gates, è bene (per tutti) che lo faccia. Sia chiaro, con questo non voglio affatto sostenere che Bill Gates e gli altri miliardari siano sempre brave persone. Ma il pianeta che viviamo è lo stesso per tutti, se va in malora va in malora anche per Bill e Melinda, ci sta che tentino qualcosa per evitare che succeda.

A questo aggiungo che Gates è il principale supporter della carne sintetica di manzo, che secondo lui dovrebbe sostituire la carne degli allevamenti intensivi in tutti i Paesi del primo mondo. Se la notizia dell’acquisto dei terreni fosse stata data con un “frame” positivo, raccontando con entusiasmo che la carne sintetica è l’unico modo per salvare il pianeta e che Bill Gates è il benefattore del mondo, chi avesse letto la notizia avrebbe avuto una reazione opposta a quella che voleva ottenere ByoBlu, pur avendo recepito le stesse informazioni. Non sarebbe corretto nemmeno così, le notizie vanno date con oggettività e facendo luce su tutti gli elementi utili alla loro comprensione e interpretazione. Magari tra i follower di ByoBlu ci sono anche tanti che hanno a cuore il futuro del pianeta. Peccato che a ByoBlu non interessi dare anche questa parte di informazioni.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

