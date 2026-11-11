Genitore 1 e 2 e polemica stantia

Passano gli anni, ma le tematiche su cui si cerca di portare avanti una campagna elettorale becera e disinformativa sono sempre le stesse...

Grazie a un commento di una collaboratrice di BUTAC sono finito per sbaglio sulla bacheca social di una consigliera comunale, bacheca su cui la consigliera due giorni fa ha pubblicato questo post:

… primo verbale GLO (Pei) da firmare per la scuola….

#egnente… io mi rifiuto di firmare una cosa con scritto “genitore 1 e 2”🤬

Che senso ha???

Io sono l’1 o il 2???

Con tutta la buona volontà che posso metterci, e con rispetto per ogni qualsivoglia pensiero, io sono MADRE, non un sostantivo generico…

Da #casamia per oggi è tutto!

Cosa vi dicevo? Siamo tornati indietro nel tempo: ci troviamo in una perenne campagna elettorale, ma le sciocchezze che si sfruttano per portare voti al proprio partito sono esattamente le stesse di dieci anni fa. Anzi, tredici: tanti ne sono passati dalla prima volta che questa polemica è apparsa in rete.

Qualche anno fa ne avevamo ricostruito la genesi, scavando appunto indietro nel tempo:

Era il 2013 e Camilla Seibezzi, consigliera delegata ai diritti civili del Comune di Venezia, propone la dicitura Genitore 1 e Genitore 2 per la modulistica scolastica del suo Comune. La proposta non ha alcuna velleità gender fluid: i moduli di asili nido e scuole dell’infanzia sono del Comune e riportano la dicitura padre e madre, mentre – come chiunque poteva verificare senza grande sforzo – nei moduli statali per i percorsi scolastici dei più grandi si parla da decenni di “firma di un genitore o chi ne fa le veci“. La proposta di un consigliere comunale per i moduli di un singolo ciclo scolastico di un singolo Comune diventa un caso nazionale, con politici legati alle tradizioni che si ergono a difensori di qualcosa che in realtà, come appunto spiegato poco sopra, non esisteva. Sono decenni che la scuola dell’obbligo non prevede la dicitura padre e madre, come è facile verificare cercando immagini di vecchi libretti delle giustificazioni online.

E ancora:

…si è continuato a credere che un qualche ministro abbia per davvero introdotto la novità Genitore 1 e Genitore 2 nell’ottica di difendere le famiglie omogenitoriali. Come vi abbiamo appena mostrato non è così. La proposta di un singolo consigliere comunale era relativa alle scuole dell’infanzia del suo specifico Comune e non ha generato alcun cambiamento a livello nazionale, perché non ce n’era alcun bisogno. Ma il polverone si è sollevato grazie a giornalisti che avevano colto che la notizia avrebbe generato caos, e quindi facili click indignati.

Nel 2019 Matteo Salvini, da ministro dell’Interno, ha sostituito “genitori” con “padre” e “madre” sulla carta d’identità dei minori. Ad aprile 2025, ciliegina sulla torta, la Cassazione ha ha giudicato discriminatoria la dicitura “padre/madre” imposta dal decreto del 2019 perché non rappresenta tutte le famiglie. Sia chiaro la Cassazione ha deciso su un caso specifico, un figlio di due madri. Non ha, purtroppo, cancellato il decreto per tutti, ma comunque fa “sorridere” che la stessa Cassazione abbia ritenuto ci fosse una qualche forma discriminatoria in quella dicitura.

Nulla è cambiato. O meglio: probabilmente, per soggetti come questa consigliera comunale, la memoria del proprio elettorato soffre di serie forme di deterioramento. Ci sta, eh: l’elettorato medio è sempre più anziano, ed è possibile che non si ricordi cosa è stato detto o fatto dieci anni fa.

Concludendo

Non ho volutamente indicato nome e provenienza dell’autrice del post, non è importante, e leggendo tra i commenti allo stesso post ho la speranza che abbia capito che si tratta di una battaglia in parte sbagliata. Ma ho ritenuto utile per chi ci segue chiarire, per l’ennesima volta, che nessuno vuole negare paternità o maternità; si tratta di burocrazia che esiste da decenni in tutto il mondo. Sfruttarla per fare polemica da campagna elettorale è squallido, specie visto in quante salse è già stato declinato il tutto.

maicolengel at butac punto it

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Immagine di testa di Marek Studzinski su Unsplash