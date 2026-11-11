Gli insegnanti a lezione di arabo e la malinformazione

Su Il Giornale del 7 novembre e sulle pagine social di alcuni esponenti della destra di governo è apparsa una notizia su cui ci avete chiesto lumi. Me ne occupo volentieri, e non solo perché si tratta di una notizia che riguarda la mia città.

Titolo del Giornale:

A scuola gli insegnanti vanno a lezione di arabo. L’ultimo paradosso dell’inclusione a Bologna

L’articolo, firmato Francesco Boezi e Giulia Sorrentino, racconta di un progetto che:

…nasce dalla proposta di una cittadina, identificata con le iniziali V.G., insieme ad alcune insegnanti della zona, e prevede l’utilizzo occasionale di un locale presso la Scuola delle donne di via Panzini 1. Il Comune sostiene che lo studio dell’arabo possa contribuire a “migliorare l’autostima e il senso di appartenenza dei bambini residenti riducendo il rischio di isolamento”, anche attraverso “l’interesse, dimostrato dagli adulti, nei confronti della loro lingua madre”. L’apprendimento dell’arabo viene così presentato come uno strumento per favorire l’inclusione.

La stessa notizia viene ripresa ad esempio da Isabella Tovaglieri, che la critica così:

Ma ci sono alcune cose che vanno spiegate nella maniera corretta. La prima, riportata come si deve dal Giornale e raccontata invece ad mentula canis da Tovaglieri, è che si tratta di un progetto minuscolo relativo a una specifica area cittadina, il Pilastro, e riguarda quindi un numero di insegnanti ridotto. Tovaglieri col suo meme dà a intendere siano tutti gli insegnanti bolognesi. Come raccontava il Giornale, il progetto nasce dalla proposta di una cittadina, indicata con le iniziali V.G., insieme ad alcune insegnanti della zona, e prevede l’uso occasionale di un locale presso la Scuola delle donne di via Panzini 1.

La Scuola delle donne di Via Panzini a Bologna è:

…un progetto di educazione popolare e sviluppo di comunità rivolto principalmente a donne migranti e alle loro famiglie. Attraverso laboratori di promozione della salute, corsi di italiano basati su metodologie attive e cooperative, una sartoria sociale, attività di sostegno alla genitorialità e orientamento educativo, il progetto promuove inclusione, partecipazione e autonomia. Realizzata in collaborazione con i servizi educativi e sociali del Quartiere San Donato–San Vitale e con l’Associazione CESD APS, l’iniziativa rappresenta uno spazio di incontro tra Università e territorio, favorendo percorsi di formazione, ricerca e tirocinio e contribuendo alla costruzione di pratiche educative interculturali e di comunità.

Quindi l’inziativa si svolge nei locali di un progetto legato appunto a servizi educativi e sociali con migranti. Parole chiave: inclusione, partecipazione e autonomia. Evidentemente parolacce per Tovaglieri & co.

Non è un progetto del Comune né della giunta Lepore. L’ha proposto una cittadina. L’ha approvato la direttrice del Quartiere San Donato-San Vitale con una determina dirigenziale, con il parere favorevole della presidenza del Quartiere.

Riportare la notizia dando a intendere che gli insegnanti, invece di insegnare l’italiano agli studenti, imparino l’arabo è un falso aut-aut. Come descritto poco sopra, la Scuola delle Donne è un luogo dove appunto viene normalmente insegnato l’italiano alle donne immigrate nel nostro Paese. Si tratta di un progetto realizzato con la collaborazione dell’Università di Bologna, ma appunto la normalità è che in quel luogo vadano donne immigrate a imparare la nostra lingua per integrarsi. L’insegnamento di qualche rudimento di arabo non va in contrasto con la missione della Scuola, o delle insegnanti.

Ci sono due cose che mi fanno sorridere, la prima viene dalla chiusra dell’articolo del Giornale, che riporta:

La questione è arrivata anche in Consiglio regionale, dove Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione per chiarire se questi protocolli ricevano finanziamenti e siano stati approvati dall’Ufficio scolastico regionale. Al centro dello scontro resta il modello di una fantomatica integrazione scolastica in cui a pagarne le spese, alla fine, sono sempre i cittadini italiani.

A sollevare il caso è stata Giovanna Conza, consigliera di Fratelli d’Italia nel Quartiere San Donato-San Vitale. In Regione l’ha portato Fratelli d’Italia, con le dichiarazioni della capogruppo Marta Evangelisti. Eppure sarebbe bastato leggere l’atto per accorgersi che non ci sono soldi coinvolti. Il dispositivo si limita ad approvare il patto. Non c’è nessun impegno di spesa: il solo “sostegno” è l’uso occasionale di un locale già del Quartiere e già adibito a iniziative equivalenti.

Ma ovviamente spiegare fin da subito che l’iniziativa non va a spendere un soldo comunale avrebbe reso articoli e prese di posizione decisamente più deboli.

L’altra cosa che fa “sorridere” è il dispositivo del Quartiere, di cui vi riporto la “determina”:

DETERMINA per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: di approvare il patto di collaborazione tra il Comune di Bologna – Quartiere San Donato-San Vitale e il la Sig.ra V.G. per organizzare un corso di lingua Araba con alcune insegnanti della zona Pilastro, rione caratterizzato da un alto tasso di presenza di famiglie con background migratorio e provenienti dai paesi del Magreb, per ampliare le possibilità e modalità di comunicazione tra le famiglie dei bambini e le persone che quotidianamente lavorano con loro nella scuola. Il patto avrà durata dalla data di sottoscrizione al 31/06/2027.

Notate lo scopo del patto: “ampliare le possibilità e modalità di comunicazione tra le famiglie dei bambini e le persone che quotidianamente lavorano con loro nella scuola“. Sono infatti questi i punti che vengono evidenziati nel patto:

ampliare le possibilità e modalità di comunicazione tra le famiglie dei bambini e le persone che quotidianamente lavorano con loro nella scuola;

favorire, a partire dallo studio della lingua, una maggiore condivisione e conoscenza della cultura di appartenenza dei cittadini di lingua Araba residenti nella zona Pilastro;

promuovere una sensibilità interculturale, a partire dai contesti scolastici;

migliorare l’autostima e il senso di appartenenza dei bambini residenti riducendo il rischio di isolamento, anche attraverso l’interesse, dimostrato dagli adulti, nei confronti della loro lingua madre;

contribuire a posizionare l’Istituto scolastico come un punto di riferimento inclusivo per l’intero quartiere, favorendo l’integrazione e il dialogo sociale anche al di fuori delle mura scolastiche;

rafforzare le modalità di collaborazione tra scuola e territorio, in particolare attraverso il dialogo con il SEST.

I due autori del Giornale, invece, nel corpo dell’articolo scrivono solo che:

Il Comune sostiene che lo studio dell’arabo possa contribuire a “migliorare l’autostima e il senso di appartenenza dei bambini residenti riducendo il rischio di isolamento”, anche attraverso “l’interesse, dimostrato dagli adulti, nei confronti della loro lingua madre”. L’apprendimento dell’arabo viene così presentato come uno strumento per favorire l’inclusione. Non si tratta di aiutare le famiglie straniere a comunicare con la scuola, ma di valorizzare la loro lingua d’origine all’interno del contesto educativo.

Peccato che sia diverso da quello che c’è scritto nell’atto: la frase sull’autostima che hanno evidenziato nel loro articolo è solo il quarto di sei obiettivi. Il primo è proprio la comunicazione con le famiglie. Da qui la nostra accusa di malinformazione, perché quando si omettono questi dettagli si sta decontestualizzando la notizia in un modo che la fa risultare diversa da come è realmente.

Ma torniamo alla chiusura dell’atto di sostegno al patto: avete guardato bene la data? 31 giugno 2027, che ci porta a ipotizzare che il patto non avrà scadenza, visto che giugno ha solo 30 giorni. Sarà un refuso, ma chi scrive e firma questi documenti è pagato anche dalle mie tasse.

maicolengel at butac punto it

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