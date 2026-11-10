La “Camera delle Torture” e l’avvelenamento del pozzo

"Nessuno ce lo racconta" a volte significa semplicemente che quello che c'era da raccontare è stato raccontato, e il resto è strumentalizzazione per tirare acqua al proprio mulino (o a quello di qualcun altro)

Si, abbiamo già parlato della camera delle torture ucraina, abbiamo già spiegato le cose per quanto sia possibile fare dall’Italia. Ma voi continuate a segnalarci soggetti che quella notizia non smettono di cavalcarla, come Giuseppe Salamone che alla “Camera dellle Torture” ha dedicato ben sei video nell’arco di pochi giorni.

Non cascheremo nel tranello di trattare ogni singolo video, perché non serve. Basta guardare i titoli: “In Ucraina sta succedendo l’inferno! E qui tutti muti”, “Scoperta prigione degli orrori a Kiev. Chiederanno conto a Zelensky?”, “Ucraina, continuano torture e corruzione: ma i media dove sono?”.

Salamone sta avvelenando il pozzo: fa intendere ai propri follower che il governo ucraino, in accordo con i media, cerchi in qualche maniera di nascondere quanto accaduto. Lo stesso giochino che vediamo ogni volta che si parla di corruzione in Ucraina.

Cerchiamo di capirci

Come abbiamo già spiegato la settimana scorsa, non è vero che sia stata scoperta una camera delle torture. È vero invece che nella casa, usata come base temporanea da un reparto dell’Azov, erano trattenuti alcuni (quattro, secondo gli inquirenti) uomini fermati dopo che avevano lasciato il loro reparto senza permesso (ovvero quattro disertori, personaggi che non vengono esattamente acclamati durante una guerra). Questi quattro sono stati trovati non in buone condizioni, feriti, e come si siano procurati quelle ferite non è ancora stato chiarito. Per questo l’Ufficio Statale di Investigazione ha aperto un fascicolo sulla vicenda. In più, sia il difensore civico ucraino sia quello militare hanno chiesto di verificare su quali basi legali quegli uomini fossero trattenuti.

Continuare a pubblicare video che cavalcano la notizia, senza spiegare fin da subito questi dettagli, significa non essere interessati a informare i propri follower. Significa solo contribuire a una specifica narrazione, a senso unico. E quale sia la narrazione di Salamone è evidente dal taglio che dà ai suoi video.

Valentyna Moloda, la finta paramedica da cui è partito tutto, al momento è in custodia cautelare e potrà essere trattenuta per due mesi, senza cauzione, insieme alla donna (madre di uno dei quattro disertori) che secondo gli inquirenti l’aveva chiamata. Polizia e SBU hanno identificato 130 persone presenti agli scontri. A sei di loro sono già stati notificate delle accuse, tra cui chi spingeva per ribaltare l’autobus con i militari. Negli svariati video di Salamone di tutto questo non c’è traccia, come mai? Perché omettere questi “dettagli”, che esattamente dettagli non sono?

Il ragazzino

E parliamo del ragazzino, quello che Salamone ci racconta che è stato inserito nella “lista della morte”. È vero, il ragazzo è finito su Myrotvorets, un sito privato di schedature che le organizzazioni per i diritti umani criticano da anni. Questo è grave, ed è corretto denunciarlo. Ma sarebbe il caso anche spiegare come mai quel ragazzo così giovane sia tra i fermati. Quel ragazzino era tra i cittadini che protestavano, ed è stato visto chiaramente (lo riportano vari filmati) lanciare mattoni contro poliziotti e SBU. Si è spinto così in là nel lanciare mattoni che a un certo punto è caduto al di là della recinzione, dentro il cortile, dove poi sarebbe stato, a suo dire, picchiato da uomini col passamontagna. Non era uno dei quattro detenuti della struttura, ma uno dei manifestanti. Perché non sentiamo Salamone spiegare questo ulteriore dettaglio?

E qui tutti muti!

Una cosa che piace molto agli agenti del Cremlino dopo che hanno raccontato le loro storie è quella di far credere ai loro follower che, se non hanno sentito quella storia da altri, è perché qui stanno tutti zitti e nessuno racconta le cose per come stanno davvero. Ma è una bugia, un’altra, l’ennesimo tassello nel puzzle della propaganda filorussa.

Noi di BUTAC non abbiamo avuto nessun problema a raccontare l’indagine in corso, come in passato non abbiamo avuto problemi a trattare le accuse di corruzione fatte a membri del governo ucraino. Ma vorremmo che ai filorussi che gongolano per queste notizie fosse chiara una cosa.

Durante una crisi come quella che segue una guerra, è purtroppo abbastanza comune vedere politici e faccendieri che cercano di fare i propri interessi a discapito di quelli dei cittadini. Il fatto che le istituzioni indaghino su questi episodi è la dimostrazione che uno Stato ancora c’è e che, per quanto possibile, cerca di difendere gli interessi dei cittadini. L’inchiesta sulle tangenti nel settore energetico, un anno fa, ha portato alle dimissioni di due ministri. E pochi mesi prima, quando il governo aveva provato a mettere le mani sull’agenzia anticorruzione, gli ucraini sono scesi in piazza e lo hanno costretto a fare marcia indietro. Provate a immaginare una piazza così a Mosca.

Inoltre, niente di tutto questo cambia il quadro: abbiamo un aggressore, la Russia, e un aggredito, l’Ucraina. Il fatto che in Ucraina ci siano, tra gli altri (e come in qualsiasi altro Paese), criminali e funzionari corrotti non fa passare il Paese dalla parte dell’aggressore. Poco conta chi abbia corrotto chi, chi abbia maltrattato chi. Chi vi racconta solo metà della storia non vi sta informando, sta cercando proprio di farvi dimenticare questo “dettaglio”.

maicolengel at butac punto it

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