Buonguerrieri, Speranza e l’avvelenamento del pozzo

Il solito giochino delle "ammissioni" e dei "documenti nascosti", ma si tratta di informazioni che sono pubbliche da anni e che nessuno ha mai negato

Alice Buonguerrieri, capogruppo per Fratelli d’Italia nella Commissione Covid, scrive sui social:

In Commissione Covid abbiamo portato alla luce gli allegati ai contratti di acquisto dei vaccini, dai quali emerge che gli Stati erano a conoscenza del fatto che nè l’EFFICACIA nè gli EFFETTI A LUNGO TERMINE nè GLI EFFETTI AVVERSI erano noti e che l’analisi del vaccino e delle sue componenti sarebbe proseguita dopo la messa in commercio. Speranza ha ammesso di conoscere quei documenti ed ha ammesso di sapere che 1 effetto avverso su 5 poteva essere grave, gravissimo o mortale. La domanda è molto semplice : perché il Governo e l’allora Ministro Speranza non hanno informato gli italiani di questi fatti gravi e hanno invece presentato i vaccini come sicuri ed efficaci?

È la stessa Commissione Covid per cui La Russa non si fece pregare: quando PD e M5S si rifiutarono di indicare i loro senatori, li scelse lui. Per la Commissione sulla disinformazione, invece, siamo ancora in attesa.

Alice Buonguerrieri sta facendo un giochino che ormai conosciamo: disinforma, sapendo che il suo pubblico non andrà mai a verificare. Purtroppo è diventato uno degli sport più apprezzati nel nostro Paese. Soprattutto tra quei politici che durante la pandemia hanno cavalcato la disinformazione antiscientifica e che continuano a portare avanti la stessa narrazione, nonostante sia stata smentita da più e più parti. Sanno bene che, se il loro pubblico capisse di essere stato fregato, cascherebbero dal trono.

Sì, perché come sa bene chi legge BUTAC, durante la pandemia nessuno ha davvero nascosto qualcosa. O meglio: se qualcuno l’ha fatto sono stati quei politici e giornalisti che, invece di dare un’informazione pronta e basata su fonti affidabili, hanno lasciato che chiunque dicesse la sua. Così hanno disinformato cittadini già preoccupati e hanno contribuito ad avvelenare il pozzo dell’informazione.

Gli allegati dei contratti

Buonguerrieri parla di “allegati portati alla luce”, ma quando si parla di qualcosa che viene portato alla luce solitamente significa che prima era celato. E questo è falso. La frase che Buonguerrieri presenta come se fosse una scoperta della Commissione Covid la troviamo nel modulo d’ordine allegato al contratto tra Commissione Europea e Pfizer. Dice che lo Stato acquirente prende atto che effetti a lungo termine ed efficacia del vaccino non sono ancora noti, e che potrebbero esserci ulteriori effetti avversi. Ma quel contratto non è venuto alla luce oggi, grazie alla Commissione Covid italiana. Lo aveva pubblicato il quotidiano spagnolo La Vanguardia ad aprile 2021, e i giornali italiani ne avevano parlato subito (qui ad esempio). Cinque anni e mezzo fa: spacciarlo come una scoperta attuale è una presa per i fondelli.

E non era un segreto nemmeno il resto: il 21 dicembre 2020, il giorno dell’approvazione, l’EMA spiegava che il vaccino aveva ricevuto un’autorizzazione condizionata. Spiegava che lo studio principale sui vaccini sarebbe andato avanti per altri due anni. E che alcuni effetti collaterali potrebbero emergere solo quando si vaccinano milioni di persone. Era scritto nel comunicato stampa, non è mai stato nascosto in un allegato.

Quella clausola serve a proteggere il produttore dalle cause legali, non a confessare qualcosa di noto ma tenuto segreto. Ed è proprio questo il motivo per cui esiste la farmacovigilanza: si continua a monitorare un farmaco anche dopo averlo autorizzato. Vale per tutti i farmaci, non solo per i vaccini anti-COVID.

L’ammissione

Speranza non ha “ammesso di sapere che 1 effetto avverso su 5 poteva essere grave”, perché non c’era nessuna ammissione da fare. Il dato viene dai rapporti AIFA sulla sorveglianza dei vaccini, che sono pubblici. Non è qualcosa che lui potesse tenere segreto. Scrivere come fa Buonguerrieri fa passare invece quell’idea. Sbagliata.

Inoltre, non si parla genericamente di vaccinati, ma delle segnalazioni di effetti avversi. Le segnalazioni non sono la prova di niente: sono sospetti, che poi vanno verificati. Un esempio dall’ultimo rapporto AIFA: tra le segnalazioni gravi, 971 riguardavano un decesso. Dopo la verifica, quelli correlabili al vaccino erano 29. Su 144 milioni di dosi. Voi comprendete che omettere questi “dettagli” rientra nella disinformazione, vero?

Per concludere, come spiega la stessa AIFA, la classificazione “grave” segue criteri standard che non sempre coincidono con la gravità clinica reale. Ma questo Buonguerrieri e La Verità si dimenticano di spiegarlo ai propri (e)lettori.

Speranza conosceva quelle percentuali?

Immaginiamo di sì, come chiunque avesse una connessione internet e avesse accesso al sito di AIFA. Il dato sulle segnalazioni gravi è rimasto praticamente identico rapporto dopo rapporto. Ed è quello che Speranza ha spiegato in Commissione. Senza chiedere scusa di niente, perché non aveva motivo di farlo. I rischi erano noti, ma le agenzie regolatorie avevano valutato che i benefici fossero superiori. Perché questo non lo troviamo scritto nel post di Buonguerrieri? O negli articoli de La Verità?

La risposta è semplice: spiegarlo romperebbe il giochino. Come si possano votare partiti e personaggi che agiscono in questo modo è qualcosa che mi sfugge, ma sono tante le cose che mi sfuggono, me ne sono fatto una ragione.

maicolengel at butac punto it

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Immagine di testa di Roberto Sorin su Unsplash