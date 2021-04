Blondet, i francesi e i vaccini contro COVID-19

Sul blog di Maurizio Blondet è apparsa una notizia che ne richiama un’altra che sto trattando sempre per BUTAC. Titolo:

L’incredibile decisione del Consiglio di Stato: “ai francesi vaccinati vietato viaggiare perché portatori del virus”

L’articolo è davvero di poche righe, e richiama un blog francese, che a sua volta richiama (linkandolo malissimo) il Consiglio di Stato francese. Blondet ci dice:

il 2 aprile un’ordinanza del Consiglio di Stato è stata molto chiara. Le persone vaccinate sono tenute a rispettare le restrizioni decretate dal governo perché, anche vaccinate, rischiano di trasmettere il virus ai loro parenti. Un argomento che contraddice completamente quello sostenuto finora dai nostri leader.

Ma il testo che condivide Blondet è solo la prima parte di quanto raccontato dal Consiglio di Stato francese. Maurizio Blondet riprende solo il primo paragrafo, che dice:

Un pensionato di 83 anni ha chiesto al giudice del Consiglio di Stato di sospendere le restrizioni di viaggio adottate dal governo in modo che non si applichino più a coloro che sono stati vaccinati. Il giudice respinge la sua richiesta considerando che le persone vaccinate possono essere portatrici del virus e contribuire alla sua diffusione.

Sul sito del Consiglio di Stato oltre a questa parte ce ne sono altre. Ve ne riporto la conclusione:

Sebbene la vaccinazione fornisca una protezione efficace, il giudice riassuntivo osserva che le persone vaccinate possono essere portatrici del virus e contribuire alla sua diffusione in proporzioni che oggi non sono note. L’abolizione delle restrizioni di viaggio potrebbe quindi aumentare il rischio di contaminazione, soprattutto per le persone vulnerabili che sono per lo più non vaccinate. Per questi vari motivi, queste restrizioni di viaggio, anche per le persone vaccinate, non sembrano sproporzionate. Per questo motivo il giudice sommario del Consiglio di Stato respinge la domanda del ricorrente.

Le persone vaccinate possono vedere tranquillamente altre persone vaccinate, secondo Harvard anche senza mascherina se fatto in piccoli gruppi. Ma è noto che possono comunque essere in parte portatori del virus, e non ci risulta che questo argomento “contraddica completamente quello sostenuto finora dai nostri leader”. Permettere ai vaccinati di viaggiare come prima significa permettere al virus di trovare nuovi luoghi in cui insediarsi.

