Blondet, i vaccini e Slay News

Maurizio Blondet si conferma campione nella scelta delle fonti, difatti il 13 marzo 2025 ha pubblicato un articolo dal titolo:

La FDA ammette che i “vaccini” a mRNA per il Covid causano il cancro

Articolo che come fonte usa un articolo del 13 febbraio 2025 – perché quando si tratta di essere sempre sul pezzo loro sono imbattibili in velocità – dal titolo:

FDA admits Covid mRNA “vaccines” cause cancer

Articolo pubblicato su Slay News, testata complottista americana nota per la sua completa inaffidabilità. Articolo che dimostra tale inaffidabilità fin da subito, visto che non esiste alcuna ammissione da parte di FDA sul tema in oggetto.

Difatti l’articolo che Blondet rilancia senza alcuna verifica si limita a distorcere il contenuto di una ricerca che indagava la presenza di residui di DNA plasmidico, un sottoprodotto del processo di produzione dell’mRNA. Questo tipo di contaminazione è conosciuta, monitorata e regolamentata in ogni produzione biotecnologica, e la sua presenza non implica automaticamente un rischio oncogeno.

Ma aspettate, perché la cosa più bella è che lo studio a cui fa riferimento Slay News è stato pubblicato su una testata scientifica peer reviewed, il Journal of High School Science, una testata scientifica che si occupa di pubblicare gli studi di ricerca degli studenti liceali.

Quindi per riassumere, l’articolo di Slay News (e quindi quello di Blondet che lo riprende) è disinformazione costruita ad arte, con linguaggio sensazionalistico e manipolazioni grossolane. Non esiste alcuna “ammissione bomba” da parte della FDA, gli enti regolatori continuano a monitorare la sicurezza dei vaccini, e le evidenze mostrano un rapporto beneficio-rischio ampiamente favorevole.

Insomma, Maurizio Blondet conferma ancora una volta il suo talento nel farsi raggirare dalle peggiori fonti della rete, rilanciando senza battere ciglio un articolo costruito su una bufala evidente. La presunta “ammissione” della FDA non esiste, lo studio è un lavoro scolastico pubblicato su una rivista per studenti delle superiori, e il tutto è stato abilmente confezionato da Slay News, sito già noto per essere più incline al fantasy che al giornalismo.

Se questa è l’informazione alternativa, allora meglio restare fedeli alla noiosissima realtà dei fatti.

Non crediamo sia necessario aggiungere altro.

