La deputata di FdI e la commissione COVID

Verifichiamo quanto dichiarato da Alice Buonguerrieri dopo l'ultima udienza della Commissione COVID

Scrive la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione COVID:

Durante la pandemia i governi italiani assunsero decisioni drastiche che limitarono fortemente i diritti costituzionali dei cittadini. Lo fecero sulla base di sedicenti ragioni scientifiche, smentite tuttavia da studi e pareri di esperti. È stato molto utile, in tal senso, audire oggi in commissione Covid il professor Jay Bhattacharya, direttore del National Institutes of Health degli Stati Uniti. Lo scienziato ha posto l’accento sui danni causati dal lockdown, che qui in Italia, per decisione dell’allora governo Conte, fu molto prolungato e rigido. Un milione di persone, tra cui medici di fama internazionale e premi nobel, aderì a una petizione per proporre un’alternativa più flessibile, che tutelasse i fragili lasciando maggiore libertà a giovani e bambini, questi ultimi i più colpiti dalla segregazione in casa, dalla chiusura della scuola e dalla mancata socialità. Purtroppo però, a causa del clima di censura delle voci sgradite che vigeva durante la pandemia anche in Italia e che ha denunciato oggi lo stesso Bhattacharya, questa proposta fu boicottata. Proprio in queste ore uno studio pubblicato sulla rivista Child Development, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Harvard e dell’Università della California a Berkeley, rileva i danni sulle funzioni esecutive dei bambini a causa dei lockdown. Ancora oggi, dunque, stiamo subendo i danni di certe misure prive di fondamento scientifico, che hanno provocato effetti sui bambini ma anche sugli adulti, basti pensare agli screening oncologici rimandati, all’attività fisica impedita, alla depressione dovuta al confinamento domestico. Ed è paradossale che in quel periodo la Costituzione italiana fu calpestata da chi oggi, in nome della sua difesa, ha impedito una riforma della giustizia necessaria per modernizzare l’Italia.

E noi, essendo Buonguerrieri una deputata in carica del partito di maggioranza, riteniamo importante chiarire, specie visto che di quanto dice ci siamo in parte già occupati.

Bhattacharya

Buonguerrieri lo presenta come “scienziato” quando sarebbe più preciso spiegare che si tratta di un economista della salute con laurea in medicina, ma non ha mai esercitato la professione. È diventato direttore degli NIH il 1° aprile 2025, nominato da Trump su voto del Senato con 53 voti contro 47, tutti sulla linea di partito. Quindi, quasi la metà del Senato non lo riteneva adatto al ruolo. Difatti si ritiene che questa non sia una nomina tecnica, emersa come dovrebbe essere dal merito scientifico, ma è una nomina politica, fatta da un presidente che ha scelto esplicitamente un critico delle politiche pandemiche per guidare la principale agenzia di ricerca medica americana. Presentarlo semplicemente come “scienziato” omette un contesto che il lettore ha il diritto di conoscere. Lo spiegavamo pochi giorni fa in altro articolo.

Il milione di firme e i premi Nobel

Buonguerrieri sta facendo riferimento alla Great Barrington Declaration (GBD), documento del 4 ottobre 2020 redatto da Bhattacharya insieme a due colleghi, finanziato dall’American Institute for Economic Research, un think tank libertario. Tra i firmatari c’è effettivamente un premio Nobel Michael Levitt, ma è Nobel per la chimica 2013, non per medicina o epidemiologia. La GBD è stata definita da Fauci “ridicola e pericolosa”, “pericolosamente difettosa” dal Chief Medical Officer britannico Chris Whitty, e “non etica” dall’OMS. Inoltre il numero di firme raccolte tramite petizione online non è verificabile in termini di qualità: chiunque poteva firmare dichiarandosi “medico” o “scienziato”. Come riporta Wikipedia:

Lo studio sui bambini

Buonguerrieri infine cita “uno studio pubblicato sulla rivista Child Development, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Harvard e dell’Università della California a Berkeley”. Lo studio a cui fa riferimento però è dell’Università dell’East Anglia, e porta le firme di colleghi dagli atenei di Lancaster e Durham, sempre rispettabili università ma sono britanniche, non americane. Confonderle con Harvard e Berkley non è un dettaglio: dimostra poca conoscenza della materia. Sia chiaro, lo studio esiste veramente, è stato pubblicato a febbraio 2026 e riporta nelle sue conclusioni che:

Abbiamo osservato che i bambini che avevano già iniziato la scuola primaria hanno mostrato progressi più lenti nelle funzioni esecutive rispetto ai bambini più piccoli che frequentavano la scuola dell’infanzia all’inizio della pandemia, probabilmente a causa delle interruzioni della scolarizzazione e delle routine sociali durante questo periodo critico di adattamento.

Nessuno vuole negare questo, anzi, i danni del lockdown sui bambini sono documentati e meritano attenzione. Ma Buonguerrieri non si ferma ai lockdown: parla genericamente di “misure prive di fondamento scientifico”, senza specificare a cosa si riferisca. È un modo per evocare dubbi su tutto, vaccini, Green Pass, restrizioni, senza doversi assumere la responsabilità di dirlo esplicitamente. Se ha qualcosa di specifico da contestare, lo dica chiaramente: saremo qui a verificarlo.

maicolengel at butac punto it

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