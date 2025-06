Gli 8 buoni fruttiferi postali e Giustitalia

Un affezionato lettore ci ha segnalato l’ennesimo caso di comunicato stampa che, grazie a scarse verifiche, ha trovato qualche testata pronta a regalare un po’ di pubblicità gratuita alla solita associazione di avvocati.

Titolava la Gazzetta di Modena il 23 giugno 2025:

La pubblicità è perfetta, e la riportiamo anche noi per quanto è stata fatta bene questa volta:

I due pensionati però non si sono arresi, hanno aperto il loro computer e si sono messi a cercare informazioni nella rete approdando sul sito dell’ associazione “Giustitalia” , un’organizzazione di consumatori e utenti, che ha per oggetto esclusivo quello di operare, in particolare sul territorio della Comunità Europea, nazionale, regionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei cittadini e degli stranieri, nonché consumatori di beni e degli utenti di servizi.

Sembra veramente la scheda marketing copiata e incollata dal sito.

La cosa buffa è che se cercate Giustitalia su un browser anonimo noi siamo il terzo risultato di ricerca, con l’articolo del 16 maggio 2024 dal titolo:

Intristisce notare che RaiNews, col TGR Molise, il 17 luglio 2024 titolava:

Come riportiamo da anni tutte queste…

… sono NON notizie, in quanto le regole per i cambi di vecchi coni o di buoni postali o di altro genere sono chiare e sono le stesse per tutti, pubblicare articoli dando a intendere che così non sia e che qualche “associazione che difende i consumatori” possa far cambiare le regole è semplicemente disinformazione. Dopo dieci anni dalla sua scadenza il buono postale è caduto in prescrizione, come sancito dall’articolo 2946 del Codice Civile, una redazione giornalistica che si rispetti dovrebbe saperlo e spiegarlo ai propri lettori.