ByoBlu, Wikipedia e il vittimismo

Wikipedia ha delle regole per stabilirecosa può essere d'interesse per il pubblico e cosa no. ByoBlu se la vive malissimo

BUTAC non ha una pagina su Wikipedia, più volte qualche contributor dell’enciclopedia “globale” ha tentato di farla e più volte la stessa è stata rimossa, il motivo? Non siamo ritenuti una voce enciclopedica.

Avete mai visto articoli sul nostro blog in cui ci lamentavamo della cosa? No, e sapete perché? Perché non ci sentiamo “censurati”. Il giudizio di “non enciclopedici” ci sta, su Wikipedia c’è bisogno di stabilire delle regole su cosa può essere d’interesse per il pubblico e cosa no. Evidentemente non soddisfiamo i requisiti per una pagina dedicata al nostro piccolo blog, e l’abbiamo accettato. Non ci sentiamo ingiustamente esclusi da Wikipedia, non pensiamo che Wikipedia ce l’abbia con noi, non gridiamo alla censura. La redazione di ByoBlu invece la vive male, e titola:

WIKIPEDIA CANCELLA LA PAGINA DI BYOBLU: LA TV DEI CITTADINI DÀ FASTIDIO ALL’ENCICLOPEDIA GLOBALE

Nell’articolo del 28 aprile a firma Michele Crudelini si narra di come la pagina sia stata chiusa e bloccata da un amministratore dell’enciclopedia:

La cronologia di Wikipedia permette di ricostruire la vicenda. Il 25 aprile scorso, proprio in concomitanza con l’anniversario dell’approdo di Byoblu sul digitale terrestre, tale TrinacrianGolem è intervenuto sulla pagina di Byoblu per eliminarla del tutto. Da quel giorno la pagina Wikipedia dedicata alla Tv dei cittadini non c’è più. Ma chi è questo TrinacrianGolem? Si tratta di uno dei tanti amministratori di cui Wikipedia si avvale per la creazione o rimozione di contenuti. Purtroppo il suo profilo è nascosto dall’anonimato, anche se sulla sua scarna pagina di riferimento campeggia in bella mostra la bandiera stellata dell’Unione europea, facendoci così capire da che parte tendono le sue simpatie politiche. Oltre a nascondersi dietro un nickname, TrinacrianGolem ha deciso anche di celarsi dietro al silenzio.

La prima cosa che vorrei evidenziare è che lo screenshot con le modifiche fatte alla pagina di Wikipedia non è la cronologia corretta da mostrare.

Da quello screenshot non è chiara la cronologia della creazione e rimozione della pagina dedicata a ByoBlu, ma risolviamo velocemente con la pagina corretta:

Come si legge qui sopra la pagina è stata cancellata cinque volte tra il 2020 e il 2023, e infine bloccata visto che è stata “ricreata più volte senza valido motivo” dopo l’ultima cancellazione. Dei due autori che sembrano aver creato la pagina uno è assolutamente anonimo, identificato solo da un IP, l’altro è il Brando Giuffrida di cui sopra; il primo a parte la pagina di ByoBlu non ha mai fatto altro per Wikipedia, il secondo perlomeno si è fatto la pagina utente, ma non ha contribuito ad altri contenuti. Anche questi sono segnali che gli amministratori dell’enciclopedia prendono in considerazione. Un utente che arriva, crea profilo e pagina e non dà altro contributo al portale è probabile che stia facendo quello che viene definito “contenuto promozionale”.

Quindi il primo ad aprire la pagina nel 2020 è stato BrandoGiuffrida, al quale era stato subito segnalato perché la sua pagina su ByoBlu fosse stata rimossa:

Gentile BrandoGiuffrida, i contenuti che hai inserito nella voce Byoblu non hanno rilevanza enciclopedica. Per favore non inserire questo tipo di informazioni su Wikipedia. Wikipedia è destinata a contenere informazioni esclusivamente su argomenti, persone o gruppi che siano realmente di interesse collettivo o di rilevanza significativa; esistono dei criteri minimi di ammissibilità e ciò che hai scritto non sembra soddisfare tali requisiti minimi (leggi: cosa mettere su Wikipedia). La rilevanza delle informazioni inserite deve inoltre emergere da fonti terze e autorevoli.

Brando aveva creato un profilo su Wikipedia il 19 settembre 2020, e lo stesso giorno aveva aperto la pagina ByoBlu, poi rimossa con la motivazione qui sopra riportata.

Probabilmente, anche a causa di questo, gli amministratori hanno ritenuto che i contenuti inseriti non provenissero da fonti terze e autorevoli, e che non ci fosse un reale interesse collettivo ad avere una pagina dedicata a ByoBlu. La spiegazione per la cancellazione è praticamente sempre la stessa:

Contenuto palesemente non enciclopedico o promozionale.

Siamo sicuri che la redazione di ByoBlu sappia tutto ciò, ma abbia consciamente scelto di omettere questo dettaglio dall’articolo: non faceva gioco al vittimismo che serve a raggranellare le laute donazioni con cui da ormai tre anni campano in tanti.

Succede spessissimo che delle pagine siano cancellate, nella maggior parte dei casi succede per evitare il rischio di lasciare spazio a qualcuno che cerca un sistema pratico e veloce per “farsi bello”. Specie nel caso di attività con scopo di lucro (e ByoBlu rientra tra quelle – niente di male di per sé, sia chiaro, ma ogni status ha pro e contro) si cerca di evitare che possano essere create pagine per promuoverle o autopromuoversi. Crudelini si lamenta che TrinacrianGolem non abbia risposto alla loro mail. Ma non viene spiegato chi sia questo utente e che funzioni abbia all’interno dell’enciclopedia. TrinacriaGolem, infatti, è solo un amministratore volontario di Wikipedia:

L’amministratore esercita una funzione di mero volontariato tecnico-operativo con alcune funzionalità aggiuntive che gli sono attribuite dalla comunità: tale funzione non è un titolo di merito, né conferisce una posizione di preminenza o di responsabilità, ma comporta il semplice svolgimento di compiti stabiliti nei confronti della sola comunità e del progetto.

E come avete potuto vedere poco sopra non è lui ad avere cancellato la pagina, bensì l’utente Friniate, ed è Quinlan83 ad averla bloccata non permettendo di crearne di nuove. Com’è possibile che Crudelini non se ne sia accorto? E dire che basta scorrere la cronologia pubblica di TrinacrianGolem per vedere che non è lui il responsabile di chiusura e blocco.

Giusto per completezza vi lasciamo il link alla pagina dedicata ai criteri di enciclopedicità di Wikipedia, magari può essere utile darle un’occhiata da parte agli amici di ByoBlu che desiderano provare nuovamente a mettere online la pagina. Consigliamo a loro – come a chiunque abbia interesse ad aprire una pagina sull’encliclopedia più famosa della rete – di leggerli con attenzione prima di fare il tentativo, per capire cosa è considerato contenuto enciclopedico e cosa no. Vi riportiamo solo alcuni punti, lasciando a voi il compito di approfondire:

Enciclopedicità non vuol dire necessariamente notorietà al grande pubblico, ma certamente vuol dire rilevanza nel proprio ambito, già acquisita prima d’essere inseriti in Wikipedia. Wikipedia non è un mezzo per divulgare, e meno ancora promuovere, argomenti non ancora affermati, per quanto meritevoli possano essere.

L’argomento dev’essere già trattato da fonti attendibili e indipendenti. In base al primo pilastro, infatti, Wikipedia non è una fonte primaria, ma riporta informazioni già reperibili altrove. Per fonti indipendenti o di terze parti si intende fonti non prodotte ad hoc, né legate al soggetto della voce (autoreferenziali) né comunque con qualche interesse di parte in causa. Un argomento è trattato, e non solo nominato, quando le fonti gli dedicano una certa attenzione; non bastano la mera presenza in un elenco o una breve citazione nell’ambito di un altro tema.

Questa non è la Wikipedia d’Italia, ma quella in lingua italiana: Wikipedia, infatti, si pone l’obiettivo di essere universale. Argomenti sull’Italia non devono quindi essere considerati più enciclopedici solo in quanto italiani, così come gli argomenti relativi ad altre nazioni o culture non dovrebbero essere considerati meno enciclopedici perché poco conosciuti tra chi parla italiano. Il localismo deve essere prevenuto.

Non c’è una censura in atto, questo speriamo sia chiaro a tutti.

Detto ciò BUTAC, pur non avendo una pagina Wikipedia dedicata (e dire che siamo stati citati e sfruttati anche dalla stampa estera e dalla Fondazione Reuters per il giornalismo per le nostre attività sul tema information disorder in Italia, e che sicuramente sarebbe d’interesse – se non per molti almeno per alcuni – avere un luogo in cui raccogliere solo informazioni verificate e attendibili su di noi… ma ci rimettiamo alle loro decisioni) sono anni che ogni mese dona un piccolo contributo all’enciclopedia globale, perché siamo convinti possa essere una fonte d’informazione utilissima in questo mondo sempre più piccolo. Per questo ogni anno, a gennaio, riceviamo una mail che comincia così:

Dear Michelangelo, This past year, we’ve kept track of the generous contributions you made in support of Wikipedia, not only because we’re extremely grateful, but also because we knew you’d appreciate having a copy of this record. This includes gifts to the Wikimedia Foundation as well as gifts to the Wikimedia Endowment, if any. Thank you for demonstrating your support for our mission to make free and reliable information accessible to everyone in the world.

Pur senza sfruttare il self-publishing, nel corso degli anni siamo stati autori di tre libri (con contratti editoriali con due case editrici differenti, non collegate al nostro blog), Michelangelo Coltelli è stato tra gli autori di una trasmissione televisiva, FAKE su La Nove (anch’essa fatta da un editore che niente ha a che fare con BUTAC). Insieme a Pietro Arina, il nostro referente medico, abbiamo fatto un podcast anch’esso realizzato grazie a un contratto con Unipol Salute. Siamo parte del gruppo di lavoro di Dottore ma è vero che? dalla sua nascita, e siamo stati tra i fondatori del TeamVax Italia insieme ad altre realtà. Inoltre siamo stati consulenti della presidenza della Camera dei Deputati nell’ambito del progetto #BastaBufale nel 2017. Svariati nostri articoli sono usati come fonti in alcune decine di voci di Wikipedia, eppure secondo i contributor di Wikipedia non siamo sufficientemente enciclopedici per avere una pagina a noi dedicata. Noi questo lo accettiamo, il vittimismo e le accuse di censura le lasciamo alla redazione di ByoBlu.

redazione at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.