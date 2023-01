No, le calamite non danneggiano il frigo

Tra le segnalazioni che ci sono arrivate ne abbiamo vista una su un argomento che non avevamo mai trattato ma che sappiamo circolare da anni, forse decenni.

Restiamo in tema leggero, come abbiamo provato a fare nei giorni scorsi, perché onestamente dopo anni di pandemia questo genere di segnalazioni arrivano come una ventata d’aria fresca durante un’estate torrida.

Ma voi lo sapevate che esiste una nicchia di persone convinte che le calamite sul frigo possano essere pericolose? Il titolo dell’articolo che ci avete segnalato difatti riporta:

CALAMITE SUL FRIGO, DEVI TOGLIERLE SUBITO: ECCO I DANNI CHE POTREBBERO CAUSARE

L’articolo, pubblicato su un blog che non conoscevo che parla di vino e cibo, è un classico caso di leggenda urbana che viene portata avanti da anni.

Cercando si trovano contenuti simili fin dal 2008, quando sul blog The Naked Scientist un lettore poneva la domanda:

Hello, I was wondering what sort of electrical levels of electricity the average family refrigerator has, due to the many magnets that often cling to them; and if this at some small level works against the machine’s effort to cool the interior.

La risposta che gli viene data è secca e precisa:

I can’t think of any possible effect, except for increasing the weight of the door and making it sag on its hinges – spoiling the door deal.

Ma nell’articolo che ci avete segnalato oggi la problematica non è limitata al frigo in sé, ma viene specificato che il problema è acuito se si tratta dei moderni frigoriferi, i quali avendo – almeno nelle versioni più tecnologiche – degli schermi touch potrebbero risentirne di più. Scrive Wine and Food:

Alcune ricerche approfondite sull’argomento hanno messo in evidenza come le calamite sul frigo, a lungo andare, possono arrecare danni impossibili da risolvere. Dagli studi è emerso che le calamite emettono un campo elettromagnetico che può venire a contatto con l’apparecchio e potrebbe fare danni molto seri. A risentirne maggiormente possono essere gli apparecchi di nuova generazione, che sono ad elevata tecnologia. Infatti, visto le funzioni touch di questi apparecchi, ci sono maggiori possibilità che subiscano danni se vengono a contatto con il campo elettromagnetico. Le componenti elettroniche possono subire deterioramenti più facilmente di quelle presenti nei frigoriferi di vecchio stampo e i danni causati possono essere anche irrisolvibili. In parole povere, se si danneggia uno di questi frigo moderni, puoi buttarlo e devi comprarne uno nuovo.

Cercando questa informazione ho trovato un altro sito italiano che la riportava. La differenza è che non è un piccolo blog bensì un sito di informazione, testata registrata che noi già conosciamo, Affari Italiani, che a ottobre 2022 diceva le stesse cose di Wine and Food:

I nuovi frigoriferi di ultima generazione dotati di touchscreen, possono funzionare male in presenza di calamite. I campi magnetostatici creati dai magneti che, a differenza di quelli elettromagnetici, non sono nocivi per la salute dell’uomo, ma con il tempo potrebbero essere fonte di disturbo per il buon funzionamento del frigorifero.

Nell’articolo l’anonimo autore sostiene che esista uno studio a supporto di questa affermazione, uno studio che però si guardano bene dal linkare. Come spiego in ogni lezione che tengo nelle scuole, quando un giornalista cita una fonte e non la linka, o non la rende facilmente identificabile da parte del lettore, quel giornalista non sta facendo bene il suo mestiere ma solo andando a pesca di facili visualizzazioni.

Stessa questione sul sito di Radio Monte Carlo, febbraio 2020: