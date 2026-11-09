El Sayed, Ungaro e la disinformazione

I creator che sostenevano i candidati che hanno perso alle Midterm si attivano per scaricare disinformazione addosso ai vincitori

Dopo la sconfitta delle Midterm sono tanti i fan MAGA italiani che hanno cercato in ogni modo di denigrare i candidati democratici su cui potevano scaricare qualche tonnellata di letame. Come fa Matteo Ungaro nel video che vedete qui sotto:



Ungaro, un filino paraculo, dice:

Abdul El- Sayed, non so nemmeno pronunciarlo e non dovrei avere problemi a pronunciare il nome di un Senatore degli Stati Uniti. Ha vinto appunto ed è diventato il senatore del Michigan. La sua moglie è tutta coperta nel burqa. Questa persona è indagata per rapporti con fratellanza musulmana e altre cazzo di puttana Eva di associazioni terroristiche islamiche. Io mi sono cagato il cazzo di vedere i terroristi islamici che entrano nelle istituzioni occidentali senza essere puniti. Tranquillo tutto tutto ok tutto ok. È solo un tizio la cui famiglia è indagata ed è sotto accusa di avere legami con associazioni terroristiche islamiche o uno che ha la moglie negli Stati Uniti tutta coperta dal burqa. Non dal burqa, Non dal burqa, scusate, l’hijab, è completamente diverso. Per anni per anni i miei cazzo di antenati hanno combattuto per tenere il male dell’islam fuori dall’occidente. E voi lo state svendendo!

Ungaro da tempo si rivolge a suoi coetanei, o anche più giovani, e lo fa usando un linguaggio che solitamente attira i ragazzi, ragazzi che spesso non hanno la voglia, il tempo o ancor peggio gli strumenti per verificare quanto lui racconta nei suoi video.

Oggi lo facciamo noi.

Nel video ci sono quattro specifiche affermazioni:

El-Sayed ha vinto – VERO. Martedì 3 novembre 2026 Abdul El-Sayed ha vinto le elezioni di Midterm in Michigan diventando il nuovo senatore dello Stato USA, battendo il candidato repubblicano Mike Rogers. Ha vinto col 52,5% dei voti contro il 45,5% di Rogers, ed è il primo musulmano eletteo al Senato USA.

Martedì 3 novembre 2026 Abdul El-Sayed ha vinto le elezioni di Midterm in Michigan diventando il nuovo senatore dello Stato USA, battendo il candidato repubblicano Mike Rogers. Ha vinto col 52,5% dei voti contro il 45,5% di Rogers, ed è il primo musulmano eletteo al Senato USA. La moglie “tutta coperta dal burqa” – FALSO (e Ungaro lo sa, e difatti si corregge più avanti nel video). La moglie si chiama Sarah Jukaku e fa la psichiatra, con specializzazioni alla Cornell e alla University of Michigan. È nata e cresciuta in Michigan da genitori immigrati dall’India. La notte della vittoria è salita sul palco con lui a Detroit, fotografata da AFP. In quelle foto ha il volto scoperto. Porta il velo sui capelli, cioè l’hijab, che è un’altra cosa rispetto al burqa. Si può discutere del velo, e c’è chi lo fa seriamente, a partire da molte donne di religione (e cultura) islamica. Ma non è questo che fa Ungaro: lui inventa un burqa che non c’è e lo usa come prova di terrorismo. E per difendere l’Occidente cristiano dovrebbe ricordarsi che anche da noi il velo è stato la norma per secoli, e che lo prescriveva la stessa Bibbia:

…ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo, manca di riguardo al proprio capo, poiché è lo stesso che se fosse rasata. […] Per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza a motivo degli angeli.

1 Corinzi 11,5.10

Ma chissà se Ungaro la Bibbia ha mai provato a leggerla.

Indagato per rapporti con la fratellanza musulmana – FALSO. Non esiste nessuna indagine su El-Sayed, ci sono accuse politiche mosse contro di lui da repubblicani , in particolar modo lo stesso Rogers e Trump. Rogers era arrivato a sostenere che El-Sayed avesse promesso il suo sostegno alla Fratellanza Musulmana. Il quotidiano Bridge Michigan ha verificato: quella promessa non esiste. Lo stesso El-Sayed, durante un incontro pubblico in Michigan a ottobre, ha detto di prendere “assolutamente” le distanze dalla Fratellanza Musulmana. Curioso che Ungaro non abbia fatto ricerche in tal senso.

Non esiste nessuna indagine su El-Sayed, ci sono , in particolar modo lo stesso Rogers e Trump. Rogers era arrivato a sostenere che El-Sayed avesse promesso il suo sostegno alla Fratellanza Musulmana. Il quotidiano Bridge Michigan ha verificato: quella promessa non esiste. Curioso che Ungaro non abbia fatto ricerche in tal senso. La famiglia è indagata – FALSO. Ma le cose qui vanno raccontate per bene. Perché è facile sfruttare un episodio del passato per sostenere qualcosa che non è. Perché vedete, la madre biologica di El-Sayed, Fatten Elkomy, ha lavorato dal 1999 almeno fino al 2004 per l’Islamic American Relief Agency, un ente di beneficenza del Missouri. Nell’ottobre 2004 l’FBI ha perquisito gli uffici e il Tesoro USA ha inserito la rete dell’ente tra i finanziatori del terrorismo. L’ente si è poi dichiarato colpevole di aver violato le sanzioni contro l’Iraq, inviandovi circa 1,4 milioni di dollari, e nel 2016 è stato sciolto. Nessuno è stato condannato per reati di terrorismo, e Fatten Elkomy non è mai stata né incriminata né indicata come complice. Lo hanno dovuto ammettere anche le testate di destra che avevano tirato fuori la storia cercando di infangare la reputazione di El-Sayed: Fox News scrive di non aver trovato prove che lei abbia trasferito fondi a organizzazioni terroristiche. A questo comunque andrebbe aggiunto che El-Sayed è cresciuto con il padre e la matrigna dopo il divorzio dei genitori.

Si arriva al gran finale: i suoi antenati che avrebbero combattuto per anni per tenere l’Islam fuori dall’Occidente. Non è chiarissimo chi sarebbero quelli che oggi lo stanno svenedendo, quel voi è per gli elettori del Michigan? Non credo seguano Ungaro. Se invece si rivolge ai suoi follower italiani non credo proprio che stiano svendendo l’Italia all’Islam, al massimo ai russi.

Ma se proprio vogliamo parlare di antenati, parliamo di quelli degli americani. Perché vedete, anche se Ungaro fa finta di non saperlo (o magari non lo sa davvero, tanto nel caso non è colpa sua, è colpa della Costituzione, un po’ come è colpa di Abdul El-Sayed se Ungaro non sa pronunciare il suo nome) la Costituzione degli Stati Uniti, all’articolo VI, vieta qualsiasi requisito religioso per ricoprire una carica pubblica. L’hanno scritto i padri fondatori nel 1787. Thomas Jefferson possedeva una copia del Corano. Quando nel 2007 è entrato al Congresso il primo deputato musulmano, Keith Ellison, ha giurato proprio su quella copia.

L’Occidente che Ungaro dice di difendere è quello in cui si viene eletti per i voti presi, non per la religione che si pratica.

Quello che lui chiama “svendere” è in realtà la democrazia che funziona.

Non credo serva aggiungere altro, se siete arrivati fin qui e siete fan di Ungaro magari la prossima volta prima di condividere i suoi video fate qualche verifica. Tanto a lui non importa raccontare fandonie, ma magari voi che le condividete ci rimanete male quando qualcuno in pochi minuti ve le smonta.

maicolengel at butac punto it

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