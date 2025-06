Cancro, olistica e pericolosa disinformazione

Cerchiamo di fare chiarezza su un altro post che afferma che i tumori siano sintomi, e che in realtà non servano ad altro che a salvarci la vita

Certe bufale, come cantava Venditti, fanno dei giri immensi e poi ritornano… Ah no, quelli erano certi amori, ma non è che cambi molto. Un nostro lettore ci scrive su LinkedIn segnalandoci un post, questo:

Arrivato in fondo al post mi suonano delle campanelline in testa. Il nome di Leonard Coldwell infatti non mi è nuovo, e andando indietro nell’orologio di BUTAC di nove anni ecco che ritrovo un mio articolo del 2016 dal titolo:

Leonard Coldwell, la cura senza chemio?

Articolo in cui mi limitavo a cercare di verificare l’affermazione che veniva diffusa all’epoca secondo cui Coldwell avesse trattato e guarito più di 35mila pazienti malati di cancro, affermazione fatta dallo stesso Coldwell in una sua bio che circolava all’epoca. Di quei 35mila pazienti non trovammo traccia.

Giusto qualche settimana fa la nostra Noemi Jr si è occupata di un testo molto simile – anche se non riferito al dottor Coldwell – e l’ha smontato con dovizia. Onestamente l’articolo di Noemi del 20 maggio spiega il perché i suggerimenti qui sopra sono sbagliati in maniera decisamente esaustiva, se volete la precisione chirurgica di un debunk medico vi rimandiamo al suo articolo. Qui di seguito, per non lasciare nulla di inconcluso, vediamo di trattare le affermazioni più inconsistenti del testo di Coldwell.

Premetto, come facevo spesso alcuni anni fa: non sono medico, quanto vi riporto si basa sull’analisi dei fatti riportati da Coldwell e il confronto con fonti affidabili che divulgano medicina.

Un tumore è lì per salvarti la vita – FALSO

Dal manuale MSD per pazienti di Merck & Co.:

Un tumore consiste nella replicazione incontrollata di cellule nell’organismo. Le cellule sono i minuscoli mattoni che compongono il nostro corpo e hanno funzioni specifiche. Ad esempio, nell’intestino sono presenti cellule muscolari per consentire la contrazione, cellule nervose per controllare le cellule muscolari e altre cellule per assorbire il cibo. Nell’intestino e in altre parti del corpo esistono molti altri tipi di cellule. Il corpo umano è composto da milioni di cellule che variano per dimensioni, forma e funzionalità. Le cellule sono i mattoni di tutti i diversi tessuti del corpo. Nei tessuti sani, nuove cellule vengono create durante la divisione cellulare e tale processo è noto come mitosi. Quando le cellule diventano vecchie, si “autodistruggono” e muoiono e tale processo viene definito apoptosi. Deve esistere un delicato equilibrio tra il tasso di creazione di nuove cellule e il tasso di morte delle cellule vecchie. Un tumore si sviluppa quando l’equilibrio viene interrotto e le cellule crescono fuori controllo. Questa alterazione può causare la crescita incontrollata delle cellule o la perdita della capacità di autodistruzione delle stesse, con conseguente formazione di una massa di cellule o di un tumore. Un tumore benigno, o non canceroso, è la crescita irregolare delle cellule che appaiono normali. Queste cellule sono contenute nel sito originale di crescita. Tuttavia, le cellule maligne (cancerose) possono migrare, o metastatizzare, in un’altra parte del corpo attraverso il sistema circolatorio o linfatico e formare nuovi tumori in queste sedi.

Quindi, un tumore non è lì per salvarci la vita, anzi: nel caso di tumori maligni si tratta di proliferazioni cellulari anomale, che invadendo il nostro corpo distruggono i tessuti sani. Il tumore non è uno scudo, ma una malattia, ed è la medicina l’arma che può aiutarci a combatterlo.

La biopsia con ago buca una sacca di veleno e lo libera nel corpo – FALSO

Non è vero che la biopsia buca “una sacca di veleno che chiamiamo tumore”, innanzitutto perché non è come raccontato dal testo che si forma un tumore (come ci hanno spiegato Merck & Co. poco sopra). La biopsia è una tecnica diagnostica precisa, con rischi contenuti; inoltre è un errore sostenere che i tumori siano “contenitori di veleno”.

La maggior parte dei tumori scompare comunque da sola, perché tutti hanno il cancro nella loro vita in media 7-10 volte – FUORVIANTE

È noto che, a volte, il nostro sistema immunitario possa essere in grado di riconoscere e distruggere delle cellule anomale prima che diventino un tumore clinicamente rilevabile, ma non esistono prove che dimostrino che tutti abbiano avuto 7-10 tumori nel corso della loro vita e che dagli stessi siano guariti in autonomia. Sostenerlo senza portare prove significa manipolare i fatti. A chi giova?

…possono cominciare a ucciderti con la chemioterapia, che si basa sul gas mostarda. FALSO e FUORVIANTE

Sebbene sia vero che i primi farmaci chemioterapici furono sviluppati a partire dagli studi sul “gas mostarda“, oggi si usano composti che non hanno nulla a che fare con quei farmaci. Si tratta di composti completamente diversi, testai per la loro sicurezza. Sostenere, come fa Coldwell, che la chemio sia come il gas mostarda è uguale a sostenere che gli antibiotici siano velenosi in quanto derivati dalla muffa. Pura propaganda antiscientifica. Chi la condivide va esposto, non supportato.

…ti tagliano chirurgicamente – il che diffonde sempre il cancro. FALSO

Il rischio che con la chirurgia ci sia una diffusione tumorale è oggi minimizzato grazie alle moderne tecniche e a svariate accortezze cliniche, tecniche e accortezze che fanno sì che la chirurgia sia una delle principali armi che abbiamo contro i tumori, un’arma che può salvarci la vita. Sostenere genericamente che tagliare il tumore lo diffonda è sbagliato, e può mettere a rischio la vita di malati che leggono queste affermazioni e si fidano.

I tuoi organi si restringono, il cervello si restringe – e il tumore si restringe. PERCHÉ disidratano il corpo. PSEUDOSCIENZA

Si parla ovviamente ancora di chiemioterapia, ma non esiste alcuna prova che dimostri quanto sostenuto, si tratta di qualcosa che Coldwell afferma perché fa facile presa sui suoi seguaci. È vero che la chemioterapia può causare disidratazione come effetto collaterale, ma proprio per questo i protocolli prevedono idratazione attiva. Non spiegarlo è di una deliberata manipolazione dei meccanismi che vengono messi in atto proprio grazie a quei protocolli. Il restringimento del tumore, quando dovesse succedere, non è un effetto collaterale della disidratazione, ma il risultato dell’efficacia della terapia, che agisce bloccando la proliferazione delle cellule tumorali.

Il cancro non è una malattia – il cancro è un sintomo. PSEUDOSCIENZA

Questo è il fulcro di quanto sostiene Coldwell, che – come altri prima di lui – si rifà a ideologie new age che hanno portato tanti a non curarsi e finire la loro vita più velocemente, persuasi a seguire guru e santoni olistici invece che il loro medico curante. Il cancro è una malattia riconosciuta in tutto il mondo, sostenere sia un “sintomo” è un trucchetto sfruttato da questi soggetti (che definirei criminali) per vendere le loro cure alternative o i biglietti per le loro conferenze new age. Non cascateci, questa gente non è interessata alla vostra salute ma solo a quella del suo portafogli.

Concludendo

Le affermazioni di Coldwell sono in bilico tra pseudoscienza e marketing per vendere cure di cui non è mai stata dimostrata l’efficacia; sfruttano il linguaggio emozionale per screditare le terapie riconosciute dalla scienza e spaventare i possibili nuovi seguaci, ma basterebbe cercare un po’ per accorgersi che sono già state smentite più volte e che lo stesso dottore non ha mai portato prove delle sue affermazioni, a partire dal falso numero di pazienti trattati. Chi diffonde le teorie di Coldwell è complice in questa pseudoscienza criminale.

Non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.